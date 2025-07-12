رئيسة حي شرق بالإسكندرية تتفقد طريق الكورنيش

قامت المهندسة نهى خليفة رئيسة حي شرق الإسكندرية، بتفقد الكورنيش بمنطقة لوران بتواجد إدارة الحدائق.

ويأتي ذلك بناء على التوجيهات والتكليفات الصادرة من الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية لإعادة الانضباط للشارع وعودة الشكل الجمالي والحضاري للمحافظة لتليق بالمواطن السكندري.

وجاء ذلك لمتابعة واستكمال أعمال طريق الكورنيش بمنطقة لوران ومتابعة أعمال تركيب الاحواض والبروجولات وأعمال تسوية الحشائش وأعمال الأرصفة والحالة العامة للإضاءة للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري بنطاق الحى.

وأهابت رئاسة حى شرق المواطنين الالتزام بالقوانين المنظمة للحفاظ على الكورنيش وحمايته من التلوث الحضاري والبيئي مع التأكيد على استمرار عمل الأحياء بكافة إمكانياتها في خدمة المواطن.

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