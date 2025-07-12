السبت 12 يوليو 2025
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محافظات

رئيس مدينة جمصة: استقبلنا 2 مليون زائر بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة (صور)

المصطافين على شاطئ
المصطافين على شاطئ جمصة، فيتو

 شهد مصيف جمصة بمحافظة الدقهلية، إقبالا كثيفا من الزوار والمواطنين من جميع المحافظات عقب انتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة، حيث وصل العدد إلى 2 مليون زائر، وفقا لتصريح رئيس مدينة جمصة.

 وأكد الدكتور عمرو عبد العاطي رئيس مدينة جمصة أن الشاطئ استقبل من مليون ونصف إلى 2 مليون زائر رحلات يومية عقب انتهاء امتحانات الثانوية  العامة.

ومن جانبه كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية الدكتور عمرو عبد العاطي رئيس مدينة جمصة بالاستمرار فى  متابعة أعمال رفع كفاءة الشاطئ والشوارع والميادين بجمصة والمناطق السكنية بها عملا على راحة المصطافين والرواد خلال فصل الصيف، والعمل على راحتهم.

 

 وكان اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اجرى العديد من الجولات  المفاجئة لمدينة جمصة، وذلك للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتفقد الكورنيش والممشى بمدينة جمصة.

محافظ الدقهلية في جولة بشاطئ جمصة 

 وأكد أن الدولة لا تدخر جهدا لتوفير مختلف الخدمات اللازمة والدعم المطلوب لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة بمدينة جمصة، وحسن استغلالها وتوفير المناخ المناسب لاستقبال الزوار والمصيفين، وذلك بحضور الدكتور عمرو عبد العاطي رئيس مدينة جمصة.

تفقد مستوى الخدمات المقدمة بشاطئ جمصة

وتفقد محافظ الدقهلية خلال زيارته المفاجئة عدد من الشوارع، وتفقد مستوى الخدمات المقدمة بشاطئ جمصة، وأكد ضرورة تواجد سيارات الإسعاف بالشاطئ وجاهزيتها لأي حالات طارئة، والتقى فرق الإنقاذ بالشاطئ.

 وأشار إلى ضرورة الالتزام بالزي الرسمي لهم والتواجد المستمر وحسن التعامل مع المصطافين، كذلك تفقد المشايات المؤدية للبحر، والتقى المواطنين واستمع إليهم مؤكدًا على تلبية مطالبهم، وشدد على ضرورة استمرار الحفاظ على مستوى النظافة اللائق والمظهر الحضاري للمدينة.

منع وجود أي إشغالات بالشاطئ وشوارع المدينة

 كما شدد محافظ الدقهلية على منع وجود أي إشغالات بالشاطئ وشوارع المدينة التي يمكن أن تعوق حركة المرور والسير، ورفعها في حال وجودها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، ووجه لرئيس المدينة بتوفير الدعم اللازم والمطلوب للمواطنين المقيمين والزوار.

وأكد محافظ الدقهلية لرئيس المدينة ضرورة الاستمرار في الحفاظ على هذا المستوى اللائق من النظافة، واستمرار بذل الجهود خاصة خلال فترة الصيف، لتقديم أفضل الخدمات للمصطافين والزوار وإظهار المدينة بالوجه والمظهر الحضاري اللائق بها.

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