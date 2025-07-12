السبت 12 يوليو 2025
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المواطن هو الشريك الأول في الأمن

 أعلنت النيابة العامة المصرية عن تخصيص رقم واتساب لاستقبال مقاطع الفيديو والصور التي توثق الجرائم أو المخالفات وكافة تجاوزات. وقد نال هذا القرار استحسان جموع المصريين.. هذه الوسيلة تعد بداية طيبة، واللبنة الأولى لإشراك المواطن في منظومة الأمن، والاستفادة من تكنولوجيا المعلومات الرقمية في ضبط التجاوزات القانونية والمرورية والأخلاقية في المجتمع المصري.

 
وزارة الداخلية المصرية لديها بنية رقمية متميزة، حيث يتمكن المواطن من الحصول على العديد من الخدمات والوثائق من الموقع الرسمي لوزارة الداخلية الذي تم ربطه كذلك بخدمات مصر الرقمية. 
 

لذا أقترح إضافة خدمة أو تطبيق ذكي يكون الدخول إليه بنفس اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بموقع وزارة الداخلية، ويكون هذا التطبيق بمسمى "كن إيجابيًا" أو "كلنا رجال الأمن" ويكون هذا التطبيق مدعومًا بكاميرا Time Stamp Camera توثق الإحداثيات والتوقيت بدقة. 

ويتم رفع مقاطع الفيديو والصور من حساب المواطن، مع تشفير بياناته وإخفاء بياناته عن المبلغ عنه وذلك للحفاظ على أمنه وسريته وخصوصيته. ويتم توسيع نطاق هذه الخدمات لتوثيق المخالفات المرورية كالوقوف في الممنوع والمراوغة على الطرق بين السيارات، وإلقاء المخلفات من المركبات... الخ. 
كما يمكن توسيع النطاق لتشمل المخالفات الخاصة بالإدارة المحلية مثل مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية، ومخالفات الأنشطة التجارية.. الخ.

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إذا تم تفعيل هذه الخدمة، سيلتزم الجميع، فلن يكون هناك أحد بمأمن من رصده وتوثيق وتسجيل المخالفة ضده، وإنزال العقوبة أو الغرامة المقررة على المخالف. وأتوقع أنه سيكون عدد المخالفات التي يوثقها المواطنون أكثر من تلك التي يرصدها رجال السلطة العامة. لأن المواطن سيكون غير مرئي للمخالف، وسيكون متواجد في كل مكان، وأعداد المواطنين لا تقارن بعدد رجال السلطة العامة.

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