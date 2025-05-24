واقعة الجلباب في المنشآت السياحية!

في منتصف ربيع 2015 وفي إحدى الليالي القمرية كان مواطن سعودي متجهًا بجلبابه الخليجي إلى أحد مطاعم مدينة الشيخ زايد بالجيزة؛ ولكنه فوجئ بمنعه من دخول المطعم بحجة أنه يرتدي جلبابًا، وقد تم تداول مقطع خاص بالواقعة عبر منصات التواصل الاجتماعي عشية ذات اليوم..

مذكرة مشتركة وبيان صحفي أعددتهما مع رشا العزايزي المستشار الإعلامي لوزير السياحة الأسبق، ومذكرة أخرى عرضها عبدالفتاح العاصي رئيس قطاع المنشآت الفندقية آنذاك، وبناءً عليه تم غلق المنشأة..

واستقبل الوزير خالد رامي وزير السياحة آنذاك المواطن السعودي فتحولت الأزمة إلى فرصة تم استغلالها إعلاميًا، حيث كان لاستقبال الوزير للسائح السعودي أصداء إيجابية تداولتها وسائل الإعلام وتصدرت صفحات الصحف السعودية، وقد أثنت الكثير من الصحف على لقاء الوزير مع السائح، كما أثنى كل من السفير السعودي ورئيس هيئة السياحة والتراث السعودي على التعامل مع الواقعة.

أكتب ذلك بمناسبة قيام إحدى المنشآت بمنع مواطن صعيدي من الدخول للمنشأة لارتدائه الجلباب الصعيدي، وتبين أن الكافيه غير مسجل في قوائم المطاعم السياحية المرخصة، وبالتالي ليست من سلطة وزارة السياحة أو غرفة المنشآت السياحية توقيع جزاءات عليه.

وهنا أود التأكيد أن التوعية السياحية ضرورة وكذلك احترام عادات وتقاليد المجتمعات، فنشر الوعي السياحي ركيزة أساسية لا يمكن إغفالها عند التخطيط للنهوض بقطاع السياحة، كما أن إشراك المجتمع المحلي وانخراطه في مكونات العملية السياحية خطوة إيجابية لتهيئة المجتمع لاستقبال السائحين.

إن الوعي إذا كان مطلوبا للمجتمع وللعاملين بالقطاع، فإن التدريب مطلوب للعاملين بالمنشآت التي تقدم خدمات ضيافة وإن كان بعض تلك المنشآت غير سياحي.

* في ظل الطفرة التي يشهدها مرفق سكك حديد مصر خاصة في السنوات الأخيرة في عهد الوزير كامل الوزير إلا أن القدر شاء أن أقوم بمهمة عمل في محافظة سوهاج وبذهابي لمحطة قطارها وجدت زحاما شديدا في المحطة، وعرض عليَّ أحدهم تذكرة قطار سوق سوداء وهو ما رفضته بالقطع، أتمنى أن يعود النظام وأن تكون هناك رقابة فاعلة على مرفق السكك الحديد في سوهاج.

* أناشد المهندس المحترم محمد عبدالعزيز عامر رئيس جهاز مدينة بدر بتفعيل الرقابة على أعمال مقاولي شركة الاتصالات، حيث إن أعمال إعادة الشيء لأصله في الطرق وأمام العمائر السكنية تتم دون المستوى، خاصة في الحي الخامس وزيارة واحدة لسيادتكم تكفي للوقوف على الوضع الراهن.

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