رئيس حي غرب بالاسكندرية تقود حملة موسعة بشوارع منطقة غيط العنب لإزالة الإشغالات

شنت الأجهزة التنفيذية بأحياء محافظة الإسكندرية، اليوم، حملات موسعة لضبط الأسواق ورفع إشغالات الباعة الجائلين من الشوارع والطرقات.

يأتي ذلك بناء علي التوجيهات والتكليفات الصادرة من الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الاسكندرية لاعادة الانضباط للشارع وعودة الشكل الجمالي للمحافظة لتليق بالمواطن السكندري



حيث قادت المهندسة زينب السيد رئيس حى غرب حملة موسعة لإزالة الإشغالات بمشاركة إدارة المتابعة الميدانية وإدارة أشغال الطريق بالحي

حيث توجهت الحملة الي شوارع منطقة غيط العنب وتم إزالة كافة الإشغالات علي الرصيف والطريق العام وتم توسعة الرصيف للمارة

وتُهيب رئاسة حي غرب بالمواطنين الالتزام بالقوانين المنظمة للإشغالات مع التأكيد علي إستمرار عمل الأحياء بكافة إمكانياتها في خدمة المواطن.

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