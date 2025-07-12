السبت 12 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الاعتداء على سائق في موقف المنيا الجديدة ومطالبات بمحاسبة الجناة (صور)

الاعتداء على سائق
الاعتداء على سائق في موقف المنيا الجديدة، فيتو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر اعتداء عدد من الأشخاص على سائق في موقف مدينة المنيا الجديدة، مما أثار حالة من الذعر بين الركاب.

 اعتداء على سائق في موقف المنيا الجديدة ومطالبات بمحاسبة الجناة

يظهر الفيديو السائق وهو يعاني من جروح في رأسه نتيجة الاعتداء، بينما حاول بعض المواطنين إسعافه.

txt

سقوط عصابة المنيا للنصب على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني

txt

بسبب موجة الحر، مصرع شاب في المنيا غرقًا

 الاعتداءً على سائق في موقف المنيا الجديدة، فيتو 
 الاعتداءً على سائق في موقف المنيا الجديدة، فيتو 

وقد انتشر المقطع بشكل واسع في مجموعات وصفحات المنيا، حيث طالب المواطنون بسرعة محاسبة الجناة لمنع تكرار مثل هذه الأفعال.

فيديو يوثق اعتداءً على سائق في موقف المنيا الجديدة ومطالبات بمحاسبة الجناة

txt

من قلب المنيا.. قصر «أبو زيد» شاهد على ثورة واجهت رصاص الاحتلال.. حكاية الهتاف الذي أرعب الإنجليز في ديرمواس.. و«خليل أبو زيد» قائد هتف للحرية فحكم عليه بالإعدام

txt

انتشال جثماني فتاتين من ضحايا حادث غرق مركب في المنيا

وعبّر عدد من المستخدمين على فيسبوك عن استيائهم، حيث كتب أحدهم: "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم"، فيما دعا آخرون إلى ضرورة وجود أفراد أمن في الأماكن العامة لحماية المواطنين وضبط مثل هذه الحوادث.

 الاعتداءً على سائق في موقف المنيا الجديدة، فيتو 
 الاعتداءً على سائق في موقف المنيا الجديدة، فيتو 

كما أشار البعض إلى أن المعتدين هم سائقون تابعون لمصنع دلتا زنكو، موجهين اللوم إلى أحد السائقين المعروف باسم "سمبل" الذي كان يقود خط أبو قرقاص.

 الاعتداءً على سائق في موقف المنيا الجديدة، فيتو 
 الاعتداءً على سائق في موقف المنيا الجديدة، فيتو 

وأكد أحدهم أن السائق المعتدى عليه، ويدعى محمد، كان يتلقى مساعدة من عائلته.

من جهة أخرى، يطالب أهالي محافظة المنيا بسرعة الأجهزة الأمنية في المنيا بفحص الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث وسرعة القبض على الجناة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاجهزة الامنية في المنيا موقف مدينة المنيا الجديدة سائق في موقف مدينة المنيا الجديدة مدينة المنيا الجديدة المنيا الجديدة مقطع فيديو يظهر اعتداء حوادث حوادث المنيا اخبار حوادث المنيا حوادث المنيا اليوم اخبار المنيا اليوم المنيا محافظة المنيا

مواد متعلقة

وفاة عامل في حادث تصادم بين دراجة بخارية وسيارة بالمنيا

حريق محل في برج سكني بالمنيا يسفر عن إصابة شاب (صور)

بالزغاريد والشماريخ والفوم، طلاب الثانوية العامة بالمنيا يحتفلون بانتهاء الامتحانات (فيديو وصور)

العثور على غريق مجهول الهوية في ترعة الإبراهيمية بالمنيا

تفعيل الانتشار الحر للسيارات وخطوط طوارئ بعد تعطل خدمة الإسعاف بالمنيا

طعنا بالسكين، أب ينهي حياة ابنته في بني مزار بالمنيا

إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب تروسيكل بالمنيا

بسبب موجة الحر، مصرع شاب في المنيا غرقًا

الأكثر قراءة

انفجار مفاجئ في خط كهرباء يهز قرية بالشرقية، والأهالي يروون لحظات الرعب (صور)

بالأسماء، تفاصيل مصرع شخص وإصابة 12 آخرين في انقلاب ميكروباص بطريق مطروح - الإسكندرية

الزمالك يعلن اليوم عن صفقاته الجديدة

أسعار سبائك الذهب تسجل قفزات غير مسبوقة

قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب ببداية تعاملات اليوم

مصرع زعيم تشكيل عصابى في مواجهة مسلحة مع الشرطة بالإسماعيلية

أسعار العملات العربية والأجنبية صباح اليوم السبت 12 يوليو 2025

انخفاض وهمي بالقاهرة والصعيد يسجل 44، درجات الحرارة اليوم السبت في مصر

خدمات

المزيد

كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة للموظفين وفقًا للقانون

ما هي بطاقة الإيداع للشركات في بنك مصر؟

موقف القانون من تشجيع الأطفال على التدخين

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

المزيد

انفوجراف

فتح باب الحجز لـ 113 ألف شقة سكن لكل المصريين 7 لمنخفضي ومتوسطي الدخل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعد شهر صفر 1447 وسبب تسميته بهذا الاسم

هل يجوز نهى مُصليًا عَن الكلام أثناء الخُطبة؟، الأزهر للفتوى يجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 12 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية