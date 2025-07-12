الاعتداء على سائق في موقف المنيا الجديدة ومطالبات بمحاسبة الجناة (صور)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر اعتداء عدد من الأشخاص على سائق في موقف مدينة المنيا الجديدة، مما أثار حالة من الذعر بين الركاب.

اعتداء على سائق في موقف المنيا الجديدة ومطالبات بمحاسبة الجناة

يظهر الفيديو السائق وهو يعاني من جروح في رأسه نتيجة الاعتداء، بينما حاول بعض المواطنين إسعافه.

الاعتداءً على سائق في موقف المنيا الجديدة، فيتو

وقد انتشر المقطع بشكل واسع في مجموعات وصفحات المنيا، حيث طالب المواطنون بسرعة محاسبة الجناة لمنع تكرار مثل هذه الأفعال.

فيديو يوثق اعتداءً على سائق في موقف المنيا الجديدة ومطالبات بمحاسبة الجناة

وعبّر عدد من المستخدمين على فيسبوك عن استيائهم، حيث كتب أحدهم: "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم"، فيما دعا آخرون إلى ضرورة وجود أفراد أمن في الأماكن العامة لحماية المواطنين وضبط مثل هذه الحوادث.

الاعتداءً على سائق في موقف المنيا الجديدة، فيتو

كما أشار البعض إلى أن المعتدين هم سائقون تابعون لمصنع دلتا زنكو، موجهين اللوم إلى أحد السائقين المعروف باسم "سمبل" الذي كان يقود خط أبو قرقاص.

الاعتداءً على سائق في موقف المنيا الجديدة، فيتو

وأكد أحدهم أن السائق المعتدى عليه، ويدعى محمد، كان يتلقى مساعدة من عائلته.

من جهة أخرى، يطالب أهالي محافظة المنيا بسرعة الأجهزة الأمنية في المنيا بفحص الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث وسرعة القبض على الجناة.

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