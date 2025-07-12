حازم أبو السعود مديرًا لأكاديمية ماسبيرو

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلماني تكليف الدكتور حازم أبو السعود بمنصب مدير أكاديمية ماسبيرو.

حصل كبير مذيعي القناة الثانية بالتليفزيون المصري الدكتور حازم أبو السعود علي دكتوراه الفلسفة في العلوم السياسية من كلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة، وهو زميل ومحاضر في كلية الدفاع الوطني، وله العديد من الأوراق البحثية المنشورة.

وتعد أكاديمية ماسبيرو (معهد الإذاعة والتليفزيون) واحدة من أحدث مؤسسات التدريب الإعلامي الكبري في العالم العربي.

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