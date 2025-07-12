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أخبار مصر

اشتعال حريق في متحف ركن فاروق بحلوان، السياحة تكشف الحقيقة

متحف ركن فاروق
متحف ركن فاروق

 كشفت وزارة السياحة والآثار، حقيقة الشائعة التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن نشوب حريق في متحف ركن فاروق بحلوان، مشيرة إلى أن هذا الأمر عارٍ تمامًا من الصحة، وأن المتحف آمن وسليم، ولم يتعرض لأي حريق أو أضرار من أي نوع.

حقيقة اشتعال حريق بمتحف ركن فاروق بحلوان

 وأوضحت وزارة السياحة والآثار أن الحريق الذي يتم تناول أخباره على مواقع التواصل الاجتماعي وقع في مشتل زراعة يقع على بعد كيلومترين من المتحف، ولا علاقة له بالمتحف من قريب أو بعيد.

 وأهابت وزارة السياحة والآثار بجميع وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم نشره، والرجوع إلى المصادر الرسمية المختصة قبل تداول أي أخبار من شأنها إثارة البلبلة ونشر معلومات مغلوطة.

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