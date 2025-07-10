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السياحة توضح تفاصيل وملابسات نشوب حريق محدود بفندق شهير بالزمالك

حريق محدود بفندق
حريق محدود بفندق شهير بالزمالك
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أعلنت وزارة السياحة والآثار عن تفاصيل نشوب حريق بـ فندق سوفيتل الجزيرة بالقاهرة، مشيرا إلي أن الحريق كان محدودًا جدًا ونشب نتيجة إلقاء سيجارة مشتعلة على مساحة من النجيلة الصناعية الموجودة به، مما أدى إلى سرعة اشتعال النيران في جزء محدود من الميزانين خاصة مع ارتفاع درجة حرارة الطقس مما نتج عنه تصاعد دخان كثيف.

حريق فندق سوفيتيل الجزيرة

وأوضحت الوزارة أنه  تم التعامل مع هذا الحريق على الفور من خلال فريق الإطفاء  الموجود بالفندق وتم السيطرة عليه وإخماده بالكامل في وقت وجيز خلال 7 دقائق من اندلاعه، دون أن يسفر عن وقوع أي خسائر في الأرواح أو إصابات سواء بالنزلاء أو بالعاملين، كما لم ينتج عنه أي أضرار مادية بمباني الفندق أو محتوياته.

وأكدت الوزارة أن العمل في الفندق يسير بصورة طبيعية وأن سلامة النزلاء والعاملين لم تتأثر بأي شكل من الأشكال.

التزام المنشآت الفندقية والسياحية بتطبيق إجراءات السلامة

وكذلك أكدت حرصها الدائم على المتابعة المستمرة لمدى التزام المنشآت الفندقية والسياحية بتطبيق إجراءات السلامة والأمان والوقاية من أخطار الحريق وفقًا للمعايير المعتمدة من الجهات ذات الاختصاص في هذا الشأن وبما يضمن تقديم خدمات سياحية آمنة وذات جودة عالية، حفاظًا على سلامة النزلاء والعاملين والزائرين والتأكد من جودة الخدمات السياحية التي يتلقونها وهو ما يأتي على رأس أولويات الوزارة.

وقامت الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، فور علمها بهذه الواقعة من خلال متابعتها الدورية، بالتحقق من الواقعة والتواصل الفوري مع إدارة الفندق لاستيضاح موقف الحريق والاطمئنان على موقف التشغيل بالفندق وصحة وسلامة النزلاء والعاملين به.

كما قامت الجهات الأمنية المعنية، ممثلة في شرطة السياحة والآثار، وقسم شرطة قصر النيل، وإدارة تأمين الزمالك، بمعاينة موقع الفندق والوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

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