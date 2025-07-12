تعديلات جديدة على تذاكر المواقع الأثرية.. إلغاء المساواة بين المصريين والسائحين العرب.. وأسعار جديدة لدخول الأجانب مع الافتتاح الرسمي للمتحف المصري

بدأت وزارة السياحة والآثار الاستعداد مبكرا لإقرار عدد من التعديلات علي اسعار تذاكر الزيارة والدخول للمواقع الأثرية على أن يتم تطبيقها والعمل بها اعتبارا من العام الميلادي الجديد 2026، حيث أعادت الوزارة إقرار أسعار جديدة مع بداية العام الميلادي الجديد وفقا لتسعير صرف صرف الجنية المصري مقابل الدولار الأمريكي.

تعديلات أسعار تذاكر دخول المواقع الأثرية

البداية كانت مع إعلان وزارة السياحة والآثار عن قواعد تحديد أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير خلال فترة التشغيل التجريبي التي يجري العمل بها حتى الافتتاح الرسمي لقاعات العرض والمقرر لها حتى تحديد موعد الافتتاح الرسمي للمتحف والمقرر له في الربع الأخيرة من 2025.

أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير

وأوضحت وزارة السياحة والآثار في القرار الوزاري رقم 458 لسنة 2025 أن مقابل الزيارة بالمتحف المصري الكبير لتكون أسعار تذاكر الزيارة خلال مواعيد العمل الرسمية ويومي الفتح المسائي بمقابل 200 جنيه للمصريين و25 دولارا لغير المصريين.

كما حددت الوزارة أسعار تذاكر الزيارة خارج مواعيد العمل الرسمية (الفتح الخاص) بسعر 250 ألف جنيه لمجموعة مكونة من 50 فردا، بالإضافة إلى إجمالي مقابل الدخول للأفراد كل حسب فئته، ويُضاف خمسة آلاف جنيه مصري لكل فرد إضافي عن العدد المذكور أعلاه، ويتم احتساب ما يعادل الدولار بالعملة المحلية والإعلان عنه شهريًا طبقًا لسعر الصرف المعلن.

أسعار تذاكر زيارة غير المصريين بالمتحف المصري الكبير

أوضح القرار الوزاري أنه سيتم تعديل مقابل الزيارة للزائر غير المصري خلال مواعيد العمل الرسمية ويومي الفتح المسائي ابتداء من تاريخ فتح قاعة توت عنخ أمون ومتحف مراكب خوفو للجمهور ليصبح ما يعادل ٣٠ دولارا أمريكيا للفرد.

وأشار القرار إلى أن أسعار تذاكر الزيارة خلال مواعيد العمل غير الرسمية تصل إلى 5000 دولار أو ما يعادلها لعدد لا يتجاوز 35 فردا، بالإضافة إلى إجمالي مقابل الدخول للأفراد يضاف مبلغ 100 دولار لكل فرد إضافي عن العدد المذكور أعلاه.

إلغاء المساواة بين السائحين العرب والمصريين

وأصدر الأمين العام لـ المجلس الأعلى للآثار الدكتور محمد إسماعيل خالد، قرارا بإلغاء المساواة بين السائح العربي والمواطن المصري في رسوم دخول المناطق الأثرية والمتاحف في البلاد، حيث نص القرار على إلغاء المساواة بين السائح العربي والمواطن المصري في رسوم دخول المناطق الأثرية، علي أن يبدأ العمل بالقرار الجديد اعتبارا من الأول من يناير القادم.

وجاء القرار عقب اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار في 30 يونيو، حيث تم إلغاء القرار السابق الصادر في 28 سبتمبر 2002، والذي كان ينص على توحيد الرسوم بين المواطنين المصريين والسياح العرب، وذلك في إطار جهود الحكومة المصرية لتطوير وزيادة إيرادات قطاع السياحة والآثار في الناتج القومي المصري، فضلا عن تحقيق العدالة الاقتصادية، في ظل وجود تفاوت في مستويات الدخل بين المواطنين المصريين والسياح العرب، مع مواءمة الرسوم مع الأسعار المطبقة على السياح الأجانب، كما هو الحال في المتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة المصرية.

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