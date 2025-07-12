ضبط شخصين بمطار القاهرة لمحاولتهما تهريب عملات مالية

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن المنافذ من ضبط شخصين – أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول – أثناء محاولتهما مغادرة البلاد عبر ميناء القاهرة الجوي، وبحوزتهما مبالغ مالية بعملات محلية وأجنبية.

ضبط شخصين بمطار القاهرة الجوي لمحاولتهما تهريب عملات مالية بالمخالفة للقانون

وجرى اكتشاف المبالغ المالية أثناء إنهاء إجراءات سفرهما، حيث كانت مخبأة بإحكام داخل حقيبة أحدهما وطية ملابس الآخر، في محاولة للتهرب من الإجراءات القانونية المنظمة لحيازة ونقل العملات.

تهريب عملات مالية بالمخالفة للقانون

وبمواجهتهما، أقرا بحيازتهما للمبالغ المضبوطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما، تمهيدًا للعرض على النيابة المختصة.

جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والموانئ ومكافحة جرائم التهريب.

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