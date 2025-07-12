السبت 12 يوليو 2025
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حوادث

مصرع زعيم تشكيل عصابى في مواجهة مسلحة مع الشرطة بالإسماعيلية

مقتل زعيم تشكيل عصابى
مقتل زعيم تشكيل عصابى وضبط 4 آخرين فى مواجهة مسلحة

 لقى عنصر جنائى شديد الخطورة مصرعه، وتم ضبط 4 آخرين من تجار المواد المخدرة؛ عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بمحافظة الإسماعيلية.

مقتل زعيم تشكيل عصابى وضبط 4 آخرين فى مواجهة مسلحة بالإسماعيلية 
مقتل زعيم تشكيل عصابى وضبط 4 آخرين فى مواجهة مسلحة بالإسماعيلية 


 وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية؛ قيام تشكيل عصابى يضم (5 عناصر جنائية شديدة الخطورة محكوم عليهم بالسجن فى جنايات "مخدرات، سلاح، عاهة مستديمة") بجلب كمية من المواد المخدرة تمهيدًا للاتجار بها. 

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وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى بدائرة مركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية، حيث بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات.

 

وأسفر التعامل عن مصرع عنصر وضبط باقى عناصر التشكيل، وبحوزتهم (65 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش، أيس، هيروين " – بندقية آلية)، وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 10 ملايين  جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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أجهزة الوزارة أبو صوير تبادل اطلاق النيران قطاع مكافحة المخدرات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة قطاع الأمن المركزي مركز شرطة أبو صوير محافظة الإسماعيلية متجرى المواد المخدرة

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