مصرع زعيم تشكيل عصابى في مواجهة مسلحة مع الشرطة بالإسماعيلية

لقى عنصر جنائى شديد الخطورة مصرعه، وتم ضبط 4 آخرين من تجار المواد المخدرة؛ عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بمحافظة الإسماعيلية.

مقتل زعيم تشكيل عصابى وضبط 4 آخرين فى مواجهة مسلحة بالإسماعيلية



وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية؛ قيام تشكيل عصابى يضم (5 عناصر جنائية شديدة الخطورة محكوم عليهم بالسجن فى جنايات "مخدرات، سلاح، عاهة مستديمة") بجلب كمية من المواد المخدرة تمهيدًا للاتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى بدائرة مركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية، حيث بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات.

وأسفر التعامل عن مصرع عنصر وضبط باقى عناصر التشكيل، وبحوزتهم (65 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش، أيس، هيروين " – بندقية آلية)، وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.