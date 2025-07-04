الجمعة 04 يوليو 2025
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محافظات

العناية الإلهية تنقذ ركاب قطار البحيرة بعد وفاة السائق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أنقذت العناية الإلهية ركاب أحد القطارات بمحافظة البحيرة، عقب وفاة سائق قطار داخل الكابينة، أثناء توقف القطار بمحطة سكة حديد التحرير.

وفاة السائق داخل الكابينة 

وفوجئ ركاب القطار أثناء توقفه بمحطة سكة حديد التحرير، بعدم تحرك القطار لعدة دقائق ليتفقدوا كابينة السائق ليجدوا أن السائق توفي داخل الكابينة وتم إبلاغ النجدة.

 تحرير محضر بالواقعة

وانتقلت الأجهزة الأمنية بالبحيرة إلى مكان الواقعة تبين عدم وجود شبهة جنائية وتعرض السائق لحالة إغماء ثم لفظ أنفاسه الأخيرة أثناء العمل، وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

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البحيرة بالبحيرة سائق قطار التحرير

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