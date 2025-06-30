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انتشال جثماني فتاتين من ضحايا حادث غرق مركب في المنيا

انتشال جثماني فتاتين
انتشال جثماني فتاتين من ضحايا حادث غرق 4 أشخاص، فيتو

تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثماني فتاتين من نهر النيل من ضحايا حادث غرق 4 أشخاص خلال استقلالهم مركب صيد في قرية أبوعزيز التابعة إداريا لمركز مطاي شمال محافظة المنيا.

انتشال جثماني فتاتين من ضحايا حادث غرق 4 أشخاص خلال استقلالهم مركبا بالمنيا

وجاري نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى بني مزار المركزي، فيما تكثف قوات الإنقاذ النهري من جهودها من أجل انتشال جثامين باقي الضحايا.

غرق 4 أشخاص في المنيا 

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن غرق 4 أشخاص خلال استقلالهم مركبا في قرية أبوعزيز التابعة إداريا لمركز مطاي شمال محافظة المنيا.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ.

 وتبين وفاة 4 أشخاص، وهم: فارس محمد مقيم قرية أبو عزيز.. داليا رضا 18 عاما، وشقيقتها شهد رضا 15، ودعاء سيد 8 أعوام، مقيمين بقرية السلام بمركز بني مزار.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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