من قلب المنيا.. قصر «أبو زيد» شاهد على ثورة واجهت رصاص الاحتلال.. حكاية الهتاف الذي أرعب الإنجليز في ديرمواس.. و«خليل أبو زيد» قائد هتف للحرية فحكم عليه بالإعدام

تاريخ مصر مليء بالقصص الملهمة التي شكلت مسار النضال الوطني، ومن بين هذه القصص تبرز عائلة أبو زيد، التي لعبت دورًا محوريًّا في المقاومة ضد الاحتلال البريطاني، من قلب عروس الصعيد “المنيا” من خلال قصر أبو زيد في ديرمواس.

قصر أبو زيد في ديرمواس جنوب المنيا

قصر الدكتور خليل أبو زيد، قصر الثورة ديرمواس، فيتو

تنحدر عائلة أبو زيد من قبيلة السوالم العربية، التي هاجرت إلى مصر خلال القرنين الأول والثاني الهجري، واستقرت في سوهاج، وامتدت عبر الوجهين القبلي والبحري، لتصبح جزءًا لا يتجزأ من الهوية الوطنية المصرية.

الدكتور خليل أبو زيد، فيتو

في أوائل القرن العشرين، برز دور عائلة أبو زيد في مقاومة الاحتلال البريطاني، خاصة في مدينة ديرمواس بالمنيا، وكان العمدة أبو زيد سالم، رغم بساطته، شخصية محورية في تنظيم الجهود الوطنية.

قصر الدكتور خليل أبو زيد، قصر الثورة ديرمواس، فيتو

وبرز "خليل أبو زيد" كشخصية ملتزمة وقيادية، حيث درس في جامعة أكسفورد بلندن بكلية الزراعة، وظل هناك أكثر من ثماني سنوات، من عام 1910 حتى 1919، بدعم من والده العمدة "أبو زيد بك على".

بعد عودته من الدراسة في لندن، قاد الدكتور خليل أبو زيد جهود توعية الشباب بأهمية القضايا الوطنية، وكانت الاجتماعات تُعقد في قصر العائلة، حيث تم التخطيط لمظاهرة احتجاجية ضد الاحتلال.

قصر الدكتور خليل أبو زيد، قصر الثورة ديرمواس، فيتو

في 18 مارس 1919، تحولت المظاهرة السلمية إلى مواجهة عنيفة بعد أن أطلق الجنود البريطانيون النار على المتظاهرين، مما أدى إلى تفجر الأوضاع، فقرر أبو زيد أن يتوجه على رأس حشد يضم نحو 4 آلاف مواطن إلى المحطة، حيث قطع شريط السكة الحديد.

قصر الدكتور خليل أبو زيد، قصر الثورة ديرمواس، فيتو

تفاوض مع مسؤولي السكة الحديد المصريين، وتمكنوا من السيطرة على "الأسطوانة"، مما أدى إلى توقف القطار القادم من الجنوب، والذي كان يحمل عددًا من الضباط الإنجليز ومفتش السجون الإنجليزي "بوب".

أخذ بعض الثوار جثمان مفتش السجون الإنجليزية ووضعوه على سيارة كارو، وجابوا به المدينة مرددين هتاف: "الرطل من بوب بقرش بقرش".

قصر الدكتور خليل أبو زيد، قصر الثورة ديرمواس، فيتو



عقب الحادث، شنت القوات البريطانية هجومًا على ديرمواس، بهدف معاقبة الثوار، وفي ظل هذا الوضع، كان الدكتور خليل هو المتحدث الوحيد باللغة الإنجليزية، مما ساهم في تأخير الهجوم.

تمكن الدكتور خليل من خداع القائد الإنجليزي، بإقناعه بأن الثوار ليسوا في القرية، مما أتاح لهم الفرصة للاختباء. ومع ذلك، بعد دخول القوات البريطانية ليلًا، اكتشفوا الخدعة.

قصر الدكتور خليل أبو زيد، قصر الثورة ديرمواس، فيتو

أُلقي القبض على الثوار، بما في ذلك الدكتور خليل، الذين خضعوا لمحاكمة عسكرية سريعة انتهت بإصدار حكم بالإعدام شنقًا، مما أضاف مزيدًا من الألم إلى تاريخ المقاومة.

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