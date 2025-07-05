بسبب موجة الحر، مصرع شاب في المنيا غرقًا

لقي شاب مصرعه، اليوم السبت، غرقا في مجرى نهر النيل، أمام قرية أبو عزيز بمركز مطاي في المنيا، أثناء تعلم السباحة والهروب من الموجة الحارة - جارى انتشال الجثة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التصرف.

مصرع شاب غرقا في نهر النيل بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، برئاسة اللواء مجدي سالم، مدير أمن المنيا، بلاغا بمصرع (ف، م، ع), 18 سنة، مقيم بقرية أبو عزيز بمركز مطاى، غرقا في نهر النيل.

قرية أبو عزيز بمركز مطاي في المنيا

انتقلت سيارات الإسعاف والانقاذ النهري، برئاسة الرائد محمود فتحي، من قوة الحماية المدنية، الي موقع البلاغ وجارى انتشال الجثمان من مجرى النهر.

وقد احتشد الأهالي علي جانب النهر ترقبا لانتشال جثمان الغريق، وسط حالة من الحزن والقلق والتوتر.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التصرف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.