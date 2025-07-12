تعيين محامي البشير وزيرًا للعدل يثير جدلًا واسعًا في السودان

أثار تعيين محامي عمر البشير، الرئيس السوداني المخلوع، وزيرًا للعدل في حكومة الأمل برئاسة رئيس الوزراء كامل إدريس، جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من السودانيين، الذين رفضوا عودة نظام البشير للحكم مرة أخرى.

تعيين محامي البشير وزيرًا للعدل في السودان

وأكد موقع "أخبار السودان" أن كامل إدريس رئيس وزراء السودان المعين، قام بتعيين 5 وزراء جدد بالحكومة السودانية الجديدة، ليصبح عدد المعينين حتى الآن 10 وزراء من بين 22 حقيبة وزارية، منذ تكليفه بالمهمة في مايو الماضي، من بينهم وزير العدل الجديد عبدالله درف محامي الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير.

رئيس وزراء السودان الجديد كامل الطيب إدريس، فيتو



أثار تعيين عبدالله درف وزيرًا للعدل في الحكومة السودانية الجديدة، جدلًا واسعًا في السودان، وخاصة أن درف لا يزال قياديًا في "حزب المؤتمر الوطني" الحاكم في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير، وكان أحد أفراد هيئة الدفاع عن البشير ورموز النظام السابق، الذي كان يسيطر عليه الإسلاميون، في أثناء محاكمتهم عام 2019، بحسب وصف موقع "المشهد السوداني".

وأعتبر مراقبون قرار تعيين محامي البشير عبد الله درف، هو عودة للتيار الإسلامي الذي أسقطته ثورة شعبية في أبريل 2019.

وأشارت وسائل إعلام سودانية أن كامل إدريس، رئيس الوزراء المعين، قد رضخ لضغوط الحركات المسلحة تحت لواء "القوة المشتركة"، وأبقى على وزرائها في الحكومة الجديدة، ومن بينهم رئيس "حركة العدل والمساواة" جبريل إبراهيم الذي احتفظ بوزارة المالية.

تعيين محامي البشير وزيرًا للعدل يثير الجدل

ووصف العديد من السودانيين تعيين محامي عمر البشير وزيرًا للعدل، عودة مجددًا إلى المشهد السياسي السابق من بوابة شرق السودان، حيث شغل درف مناصب وزارية في ولاية كسلا، فشغل منصب وزير الصحة، وأحد كوادر المؤتمر الوطني.

عبد الله درف محامي البشير، فيتو



وأكد موقع "أخبار السودان" أن قرارًا بتعيين الخبير القانوني الدكتور عبد الله محمد درف علي، وزيرًا للعدل، جاء ضمن التشكيلة الوزارية الجديدة التي أُعلن عنها مؤخرًا، في إطار استكمال عضوية الحكومة الانتقالية التي يقودها رئيس وزراء السودان الحالي كامل الطيب إدريس منذ مايو الماضي.

ويُعد الوزير عبد الله محمد درف، القيادى البارزة في حزب المؤتمر الوطني، حيث شغل منصب وزير الصحة بولاية كسلا في حكومة الرئيس السابق عمر البشير عام 2012، كما كان عضوًا في اللجنة العليا لترشيح البشير خلال آخر انتخابات رئاسية قبل سقوط النظام في 2019.

وبعد الثورة السودانية، برز عبد الله درف كأحد أعضاء هيئة الدفاع عن قادة النظام السابق المعتقلين، كما تولى مهام التمثيل القانوني للمفصولين من قبل لجنة إزالة التمكين، التي كانت قد شُكلت لتفكيك مؤسسات النظام السابق.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.