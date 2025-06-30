السيسي والبرهان يبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية وجهود إعادة إعمار السودان

تطرقت مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والفريق عبد الفتاح البرهان، إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية، بما في ذلك جهود إعادة إعمار السودان، وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك، لا سيما في المجالات الاقتصادية، بما يعكس تطلعات الشعبين الشقيقين نحو تحقيق التكامل والتنمية المتبادلة.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، بمدينة العلمين، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني.

وصرَّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد مناقشة مستجدات الأوضاع الميدانية في السودان، إلى جانب الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لاستعادة السلام والاستقرار هناك.

وأكد الرئيس خلال اللقاء ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة السودان وسيادته وأمنه واستقراره مشددًا على استعداد مصر لبذل كل جهد ممكن في هذا السياق.

كما توافق الجانبان على أهمية تكثيف المساعي الرامية إلى تقديم الدعم والمساندة للشعب السوداني الشقيق، في ظل ما يعانيه من ظروف إنسانية قاسية جراء النزاع الدائر.

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