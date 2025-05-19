درس في جامعة القاهرة وترشح ضد البشير، سيرة كامل الطيب إدريس رئيس وزراء السودان الجديد

كامل الطيب إدريس، أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، الاثنين، مرسوما بتعيين كامل الطيب إدريس رئيسًا للوزراء، كما عين امرأتين عضوين في مجلس السيادة الانتقالي، ممثلتين عن شرق ووسط السودان.

كامل الطيب إدريس رئيسا لوزراء السودان

ويعتبر كامل الطيب إدريس، أول رئيس وزراء في السودان، يعين في هذا المنصب منذ استقالة رئيس الوزراء السابق، عبدالله حمدوك، في يناير من العام 2022.

وحسب المعلومات المتوفرة عن كامل الطيب إدريس، رئيس وزراء السودان الجديد، وُلد بقرية الزورات شمال دنقلا، إحدى قرى إقليم النوبة في شمال السودان، حيث ينتمي إلى المجتمع النوبي المعروف بعراقته الثقافية، والتاريخية.

وكان كامل الطيب إدريس، قد ترشح للرئاسة السودانية ضد الرئيس السوداني المخلوع، عمر البشير، في انتخابات عام 2010.

كامل الطيب أدريس أستاذ الفلسفة والقانون الدولي البالغ من العمر 71 عامًا، عضوًا سابقًا في لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة، كما شغل منصب المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية في تسعينيات القرن الماضي.

شغل إدريس منصب المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو" بين نوفمبر 1997 وسبتمبر 2008. كما شغل منصب الأمين العام للاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة.

المسيرة التعليمية لـ كامل الطيب إدريس

بدأ كامل الطيب إدريس مسيرته الأكاديمية بالحصول على بكالوريوس في الفلسفة والعلوم السياسية والنظريات الاقتصادية من جامعة القاهرة، كما حصل على ليسانس الحقوق من جامعة الخرطوم. وفي الفترة بين 1976-1977 عمل محاضرًا في الفلسفة والفقه بجامعة القاهرة.

البرهان، فيتو

وفي إطار استكمال إدريس للدراسات العليا، نال شهادة الدكتوراه في القانون الدولي من المعهد العالي للدراسات الدولية التابع لجامعة جنيف في سويسرا.

كما حصل كامل الطيب إدريس، على عدد من الشهادات المتخصصة في مجالات القانون، والعلوم السياسية، والشؤون الدولية، والمالية من مؤسسات ومعاهد عليا للدراسات الدولية في جنيف.

المسيرة المهنية للدكتور كامل إدريس بين العمل الأكاديمي، والدبلوماسي، والمناصب الدولية رفيعة المستوى ونال لاحقًا لقب أستاذ فخري للقانون من جامعة بكين في الصين.

كان إدريس عضوًا في السلك الدبلوماسي السوداني برتبة سفير، وهي المرحلة التي رسخت حضوره في المحافل الدولية. وانتُخب عضوًا في لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي لفترتين، الأولى بين عامي 1992 و1996، والثانية من 2000 حتى 2001. يُجيد ثلاث لغات: العربية، والإنجليزية، والفرنسية، ويتمتع بمعرفة جيدة باللغة الإسبانية.

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