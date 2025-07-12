إنجاز غير مسبوق ينتظر تشيلسي حال التتويج بمونديال الأندية 2025

يستعد تشيلسي الإنجليزي لمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي بملعب "ميتلايف" يوم الأحد المقبل في نهائي كأس العالم للأندية 2025.

ويسعى تشيلسي لتحقيق إنجاز غير مسبوق بالحصول على بطولة كأس العالم للأندية 2025، ليصبح أول ناد فى التاريخ يتمكن من الفوز باللقب العالمي بالشكل القديم والجديد.

وسبق لنادي تشيلسي التتويج بطلًا لنسخة مونديال الأندية 2021 التي أقيمت في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تعد هذه المرة الثالثة التي ينجح فيها تشيلسي بالوصول إلى المباراة النهائية في بطولة كأس العالم للأندية.

ويسعي تشيلسي إلي معادلة رقم بايرن ميونخ الألماني وكورينثيانز البرازيلي في عدد مرات التتويج بلقب كأس العالم للأندية بعدما سبق وأن توج كل منهما بلقبين.

ووصل تشيلسي إلى نهائي نسخة 2012 التي أقيمت في اليابان وتلقي الخسارة أمام كورينثيانز البرازيلي بهدف نظيف سجله البيروفي باولو جيريرو.

وحجز تشيلسي مكانه في نهائي كأس العالم للأندية للمرة الثانية في نسخة 2021 التي أقيمت بدولة الإمارات وتمكن من خطف اللقب من أمام بالميراس البرازيلي بفوز مثير بنتيجة 2-1.

كما يسعي تشيلسي للفوز بالنسخة الجديدة من بطولة كأس العالم للأندية ليكون صاحب السباعية التاريخية، بحصد جميع الألقاب الأوروبية والدولية الممكنة.



وفاز تشيلسي بجميع البطولات القارية الكبرى: دوري أبطال أوروبا مرتين (2012 و2021) الدوري الأوروبي مرتين (2013 و2019)، كأس الكؤوس الأوروبية مرتين (1971 و1998)، كأس السوبر الأوروبي مرتين (1998 و2021)، ودوري المؤتمر الأوروبي (2025).

السجل التاريخي لأبطال مونديال الأندية

جدير بالذكر أن بطولة مونديال الأندية سبق وحصلت ثلاث أندية برازيلية على اللقب مقابل 9 فرق أوروبية، واحتكرت فرق القارة العجوز ألقاب آخر 11 نسخة وبالتحديد منذ عام 2013 وحتى 2024.

وفرضت الأندية البرازيلية سيطرتها على البطولة في أول ثلاث نسخ منها، بينما بات الإيطالي ميلان أول نادي أوروبي يتوج بالبطولة في عام 2007، بعد فوزه في النهائي على بوكا جونيوز الأرجنتيني.

ويعتبر ريال مدريد الإسباني أكثر الفرق نجاحًا في المسابقة بعد تتويجه بها 5 مرات سابقًا، بجانب غريمه التقليدي برشلونة 3 مرات، بينما حققت 4 أندية إنجليزية البطولة، بدءًا بمانشستر يونايتد عام 2008، وليفربول وتشيلسي ومانشستر سيتي أعوام 2019 و2021 و2023 على التوالي.

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