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أمسية شعرية عامية على هامش معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية

نظّمت  مكتبة الإسكندرية أمسية شعرية عامية، وذلك ضمن فعاليات البرنامج الثقافي المصاحب للدورة العشرين من معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب، المقام خلال الفترة من 7 إلى 21 يوليو الجاري.

 

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 أدار الأمسية الشاعر سعيد شحاتة، وشارك فيها عدد من الشعراء والمبدعين وهم أيمن هيبة، وأشرف البنا، وأحمد عواد، وإبراهيم منصور، ومصطفى حمدي، وصفاء صيام، وصادق أمين، ومحمد أحمد فؤاد، وكريم علي، وحامد السحرتي، ومحمد مخيمر، ومحمد فرغلي، ومصطفى حمدي.

 

وقدّم الشعراء خلال الأمسية مجموعة من القصائد العامية التي تنوعت موضوعاتها بين الوطني والاجتماعي والعاطفي، وسط تفاعل واسع من الجمهور الذي امتلأت به قاعة الفعالية.

وفي كلمته خلال الأمسية، قال الشاعر سعيد شحاتة إن "الشعر العامي هو ابن الشارع المصري، لأنه يعبر عن نبض الناس بلغة قريبة من وجدانهم وأسلوب حياتهم".

يُذكر أن معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب يُقام بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، واتحاد الناشرين المصريين والعرب، في مقر المكتبة على كورنيش الإسكندرية، بالتوازي مع فعاليات في كل من "بيت السناري" بالسيدة زينب، و"قصر خديجة" بحلوان.

ويشهد المعرض مشاركة 79 دار نشر مصرية وعربية، تقدم أحدث إصداراتها بخصومات مميزة لزوار المعرض، إلى جانب تنظيم أكثر من 215 فعالية ثقافية، تشمل ندوات، وأمسيات شعرية، وورش عمل، بمشاركة قرابة 800 مفكر ومثقف وباحث من مختلف التخصصات.

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الاسكندرية مكتبه الإسكندرية الدولي للكتاب

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