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حوادث

تقرير المعمل الكيماوي يكشف إيجابية تحليل المخدرات لسائق متهم بالتعدي علي زميله في الأزبكية

حبس، فيتو
حبس، فيتو

تسلمت نيابة الأزبكية تقرير المعمل الكيماوي لعينة من دماء سائق ميكروباص ظهر في مقطع فيديو وهو يعترض طريق مركبة أخرى ويعتدي على قائدها بمنطقة الأزبكية. 

وتبين إيجابية تحليل المخدرات واحتواء دماء على مخدر الحشيش

كانت الأجهزة الأمنية رصدت مقطع فيديو تم تداوله، يظهر خلاله أحد المواطنين وهو يتضرر من قيام قائد سيارة ميكروباص باعتراض طريق ميكروباص آخر يستقله الشاكي، والتعدي على سائقه بدائرة قسم شرطة الأزبكية.

بالفحص، تمكن رجال الشرطة، من تحديد وضبط المشكو في حقه، وتبين أنه "سائق، مقيم بمحافظة الجيزة"، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بسبب خلاف نشب بينه وبين السائق الآخر حول أولوية تحميل الركاب.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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