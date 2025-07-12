كيف ترصد الداخلية الفيديوهات المفبركة والقديمة؟ خبير أمني يجيب

في ظل الانتشار الواسع لمقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، حذرت وزارة الداخلية من إعادة نشر مقاطع قديمة على أنها حديثة، خاصة تلك التي تحتوي على مضمون قد يثير البلبلة أو يسيء إلى مؤسسات الدولة.

ويأتي هذا التحذير في ظل رصد الأجهزة الأمنية تكرار هذه الظاهرة، والتي قد تنطوي على جرائم معلوماتية يعاقب عليها القانون المصري.

وأكد اللواء أحمد طاهر الخبير الأمني، أن وزارة الداخلية تعتمد على تقنيات التحليل الجنائي الرقمي لكشف الحقائق حول المحتوى المرئي المتداول.

وقال في تصريحات خاصة:"من خلال أدوات تحليل البيانات الرقمية، يمكن لوزارة الداخلية التحقق من توقيت تصوير الفيديو، نوع الجهاز المستخدم، إعدادات الكاميرا، وأحيانًا الموقع الجغرافي الدقيق. كما يتم مقارنة المادة المنشورة مع أرشيف الإنترنت لتحديد إذا ما كانت قد نشرت مسبقًا."

وأوضح الخبير الأمني أن هذه الإجراءات التقنية تمكن الجهات المختصة من كشف التلاعب الزمني بالمحتوى المرئي، لا سيما إذا تم تقديمه على نحو يوحي بأنه مرتبط بأحداث آنية.

وأشار اللواء أحمد طاهر إلى أن القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ينص على مسؤولية جنائية مباشرة لأي مستخدم ينشر مقاطع مصورة تحتوي على معلومات مغلوطة أو قد تتسبب في إثارة الفزع أو التشكيك في أداء الجهات الرسمية.

وقال "إذا توافرت نية التضليل أو التأثير على الرأي العام وتم نشر الفيديو بهدف إثارة الفتنة أو زعزعة الثقة في مؤسسات الدولة، فإن الجريمة تعتبر مكتملة الأركان. وقد يُحال الناشر إلى النيابة العامة،" يوضح اللواء طاهر.

وأكد أن الجهل بعمر الفيديو أو محتواه لا يعفي الناشر من المساءلة، لكن نية النشر وقصد التضليل هما ما يتم التركيز عليه خلال التحقيقات.

وشدد اللواء طاهر على أهمية التحقق من صحة المحتوى قبل مشاركته عبر الإنترنت، داعيًا المواطنين إلى التحلي بالوعي الرقمي، ومشيرًا إلى أن منصات التواصل ليست مناطق آمنة لنشر المعلومات دون مسؤولية.

وقال “أي محاولة لإعادة نشر مقطع قديم على أنه حديث، خاصة إذا كان يوجه رسائل سلبية أو مثيرة للبلبلة، تدخل ضمن نطاق الجرائم المعلوماتية التي يعاقب عليها القانون المصري”.

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