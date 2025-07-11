الجمعة 11 يوليو 2025
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حوادث

ضبط عاطل يستجدي مستقلي السيارات ويتحرش بالفتيات في الإسكندرية

القبض على عاطل لـ
القبض على عاطل لـ استجداء مستقلى السيارات بالإسكندرية، فيتو

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص باستيقاف السيارات واستجداء مستقليها والتحرش اللفظى بالفتيات بالإسكندرية. 

وأكدت أجهزة الأمن أنه تم ضبط مرتكب الواقعة.
    


وكانت المتابعة الأمنية، رصدت مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص باستيقاف السيارات واستجداء مستقليها والتحرش اللفظى بالفتيات بالإسكندرية. 

التحرش بالفتيات بالإسكندرية 

وبالفحص تمكن رجال الشرطة من تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه.

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وبمواجهته اعترف بقيامه باستجداء قائدى السيارات دون التحرش اللفظى بالفتيات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.  

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