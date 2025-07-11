ضبط عاطل يستجدي مستقلي السيارات ويتحرش بالفتيات في الإسكندرية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص باستيقاف السيارات واستجداء مستقليها والتحرش اللفظى بالفتيات بالإسكندرية.

وأكدت أجهزة الأمن أنه تم ضبط مرتكب الواقعة.





وكانت المتابعة الأمنية، رصدت مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص باستيقاف السيارات واستجداء مستقليها والتحرش اللفظى بالفتيات بالإسكندرية.

التحرش بالفتيات بالإسكندرية

وبالفحص تمكن رجال الشرطة من تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه.

وبمواجهته اعترف بقيامه باستجداء قائدى السيارات دون التحرش اللفظى بالفتيات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.