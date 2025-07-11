الأمن يكشف غموض العثور على جثة سيدة أجنبية في التجمع

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، غموض العثور على جثة سيدة أجنبية فى التجمع، وتبين بالفحص أن الوفاة طبيعية دون وجود شبة جنائية.

تعود تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغًا بوجود جثة لسيدة داخل إحدى الفيلات بمنطقة التجمع الخامس، فانتقلت قوة من رجال المباحث إلى مكان البلاغ، حيث تم العثور عليها، وجرى نقلها إلى ثلاجة أحد المستشفيات تحت تصرف النيابة العامة.

وكشف الفحص الطبى، عدم وجود شبة جنائية فى الواقعة وأن الوفاة نتيجة مضاعفات مرضية سابقة لها وتبلغ من العمر 65 سنة عاما، واتخذت الاجهزة الأمنية الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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