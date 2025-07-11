هزيمة ثقيلة.. 6 مكاسب كبيرة من فوز باريس سان جيرمان التاريخي على ريال مدريد.. والتاريخ ينحاز لبطل دوري أبطال أوروبا قبل مواجهة تشيلسي

نجح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في تحقيق فوزا عريضا على حساب ريال مدريد الإسباني بنتيجة 4-0 في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025، والتي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

حيث تمكن باريس سان جيرمان بقيادة مديره الفني الإسباني لويس إنريكي من تقديم عرض رائع، وأبهر الجميع بعدما زار شباك ريال مدريد 4 مرات في مواجهة نصف النهائي التي أقيمت على ملعب "ميتلايف".

وبهذا الفوز يتمكن بطل دوري أبطال أوروبا في النسخة الأخيرة، من تحقيق عدة مكاسب بعد فوزه العريض والتاريخي على الريال.

باريس سان جيرمان عنصرا مهما في معادلة الكرة العالمية

واصل فريق باريس سان جيرمان زحفه نحو اعتلاء عرش الكرة العالمية على صعيد الأندية بعد تأهله للدور النهائي.

وتأهل البي إس جي إلى النهائي، أكد أنه عنصر كبير ومؤثر في معادلة كرة القدم العالمية، وخاصة أنه قدم مشوارا رائعا في كأس العالم بخلاف تتويجه بجميع الألقاب المحلية، بجانب فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا.

تأكيد الاستحقاق بالتتويج بدوري أبطال أوروبا

نجح باريس سان جيرمان بفوزه على حساب ريال مدريد في تأكيد جدارته بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

واستطاع الفريق الفرنسي أن يحقق انتصارا عريضا على حساب الفريق الأكثر تتويجا في القارة وأيضا تصدير أزمة كبرى في وجهه قبل بداية الموسم الجديد.

وأثبت باريس أنه لم يتوج بلقب دوري الأبطال من قبيل الصدفة بل يملك بالفعل فريقا رائعًا وكوكبة من العناصر المميزة والتي تستحق التتويج بالبطولة.

ثأر باريس سان جيرمان من ريال مدريد

نجح باريس سان جيرمان في الثأر من منافسه ريال مدريد بعد أن تجرع مرارة الهزيمة من قبل أمام الفريق الإسباني.

وودع باريس سان جيرمان منافسات دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا في نسخة 2022 على يد ريال مدريد وبالتالي المواجهة كانت ثأرية بالنسبة للفريق الفرنسي وحسمها ببراعة.

الاقتراب من لقب مونديال الأندية بإزاحة منافس مرشح بقوة

قطع باريس سان جيرمان خطوة مهمة نحو التتويج باللقب العالمي بإزاحة منافس شرس وهو ريال مدريد.

وخدم التوفيق تشيلسي الإنجليزي بالتأهل في مسار يبدو أسهل كثيرا من المسار الذي وقع به ريال مدريد وصدامه مع باريس سان جيرمان.

اكتساب جماهيرية والتأكيد على نجاح المشروع

أضاف هذا الفوز قوة إضافية لمشروع باريس سان جيرمان وساهم في تثبيت أقدامه في المرحلة القادمة.

ومع تألق باريس سان جيرمان بصورة كبيرة، فإن هذه الانتصارات ستزيد من شعبية وجماهيرية الفريق الفرنسي خلال المرحلة القادمة.

المكاسب المالية الكبيرة

وتمكن باريس سان جيرمان من تحقيق مكاسب مالية ضخمة وصلت إلى 82 مليون جنيه إسترليني بعد تأهله لنهائي كأس العالم للأندية.

وأصبح باريس مرشحا للفوز بمبالغ أكبر حال التتويج باللقب، وهو ما يجعل إدارة النادي تجني ثمار التألق وحصد البطولات في الموسم الحالي.

تاريخ موجهات باريس سان جيرمان وتشيلسي قبل موقعة النهائي

التقى باريس سان جيرمان ضد تشيلسي في 8 مباريات رسمية بين عامي 2004 و2016 جميعها في دوري أبطال أوروبا، قبل مباراة النهائي المرتقب في كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويتفوق باريس سان جيرمان في تاريخ المواجهات بعدما حقق الفوز في ثلاث مباريات مقابل فوز تشيلسي في مباراتين، فيما حسم التعادل نتيجة ثلاث مباريات.

ويعود تاريخ أول مباراة بين تشيلسي ضد باريس سان جيرمان إلى 14 سبتمبر 2004 في باريس حين التقيا في دور المجموعات في لقاءٍ فاز به البلوز بثلاثية نظيفة.

نتائج مباريات باريس سان جيرمان ضد تشيلسي

باريس سان جيرمان 0-3 تشيلسي ( عام 2004)

تشيلسي 0-0 باريس سان جيرمان ( عام 2004)

باريس سان جيرمان 3-1 تشيلسي (عام 2014)

تشيلسي 2-0 باريس سان جيرمان (عام 2014)

باريس سان جيرمان 1-1 تشيلسي (عام 2015)

تشيلسي 2-2 باريس سان جيرمان (عام 2015)

باريس سان جيرمان 2-1 تشيلسي (عام 2016)

تشيلسي 1-2 باريس سان جيرمان (عام 2016)

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد تشيلسي والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي مونديال الأندية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، يوم الأحد المقبل الموافق 13 يوليو الجاري.

تمتلك شبكة DAZN حقوق بث منافسات كأس العالم للأندية 2025، وتبث جميع مباريات البطولة بتقنية عالية لجميع أنحاء العالم على الشبكة مجانًا.

وتنص اتفاقية فيفا مع شبكة DAZN، على إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 الـ63، مجانًا عبر منصاتها في جميع أنحاء العالم بلغات مختلفة.

كما حصلت مجموعة قنوات MBC على حقوق بث مباراة تشيلسي وباريس سان جيرمان، وتذاع عبر قناتي MBC Action وMBC مصر2.

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