بسبب والده، حمادة هلال يعتذر بشكل مفاجئ عن حفل مراسي

أعلن النجم حمادة هلال تأجيل وإلغاء حفله الغنائي المرتقب، والذي كان من المقرر أن يحييه مساء اليوم السبت الموافق 12 يوليو في مراسي بالساحل الشمالي، وجاء هذا الاعتذار المفاجئ بسبب تعرض والده لوعكة صحية طارئة استدعت وجوده بجانبه.

تعرض والد حمادة هلال لوعكة صحية

وقد سارع هلال إلى مشاركة جمهوره الخبر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، حيث كتب منشورًا جاء فيه: "بعتذر لكل الناس الجميلة اللي كانت جاية حفلة بكرة، الله يشفي أبويا ويشفي كل مريض، وإن شاء الله نحدد ميعاد جديد قريبًا وأشوفكم على خير"، مؤكدًا أن صحة والده تأتي في المقام الأول.

حمادة هلال يستكمل تصوير المداح

وبدأت أسرة الجزء السادس من مسلسل المداح الذي يقوم ببطولته الفنان حمادة هلال تصوير أول مشاهده في مدينة كازابلانكا.

ومن المقرر أن يتم تصوير ما يقرب من 40٪ من أحداث العمل داخل ثلاث دول وهم المغرب، وكازابلانكا وتركيا، ويتم تصوير هذه المشاهد في بداية العمل، ويتبقى لفريق العمل المشاهد الداخلية في القاهرة.

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