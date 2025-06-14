حمادة هلال يشعل الأجواء في القطامية بأغان رومانسية واستعراضات قوية (صور)

أحيا النجم حمادة هلال، واحدة من أقوى حفلات الصيف التي أقيمت داخل أحد نوادي القطامية بالقاهرة الجديدة، حيث شهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا من محبيه الذين توافدوا من مختلف المناطق للاستمتاع بنجمهم المفضل.

حفل حمادة هلال بالقاهرة الجديدة

وعبّر حمادة هلال عن سعادته الكبيرة بنجاح الحفل من خلال نشره صورًا عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، حيث كتب معبرًا عن امتنانه لجمهوره قائلًا: "الحمدلله على نجاح الحفل، أجمل جمهور وسعيد بيكم جدًا".

وخلال الحفل، حرص حمادة هلال على تحية الجمهور والتفاعل معهم وقدم لهم باقة متنوعة من أغانيه الرومانسية التي تألق بها طوال مشواره الفني، حيث قدم مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه التي لاقت تفاعلًا كبيرًا من الحضور.

استمرت فعاليات الحفل لما يقارب الساعتين، تخللها العديد من الاستعراضات الفنية التي خطفت أنظار الجمهور.

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