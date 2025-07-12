تعليمات هامة لطلاب الثانوية العامة أثناء اختبارات القدرات

تنسيق الجامعات 2025، أتاح موقع تنسيق الجامعات أمام طلاب الثانوية العامة تسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".

التعليمات التي يجب أن يلتزم بها الطالب أثناء أدائه اختبار القدرات

ممنوع منعًا باتًا الحضور بالتليفون المحمول، أو أي أجهزة إلكترونية أخرى، والدخول بها إلى قاعة الاختبارات، ويعتبر الطالب غير لائق إذا وجد معه تليفون محمول، حتى وإن كان مغلقًا، أو أي أجهزة إلكترونية أخرى.

الحضور قبل موعد الاختبار بساعة كاملة على الأقل.

غير مسموح لأولياء الأمور بدخول الكليات، ومسموح فقط بدخول الطلاب في اليوم الذي حدده موقع التنسيق لإجراء الاختبار.



ممنوع نهائيًّا تصوير الاختبار، وسيعتبر الطالب غير لائق في اختبارات القدرات في حال قام بتصوير أي اختبارات أو قام بنشر بأي وسيلة رقمية أو غير رقمية.

كليات يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات

كليات الفنون الجميلة (فنون – عمارة).

كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان – دمياط – بنها - بني سويف – طنطا - دمنهور).

كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

كليات علوم الرياضة.

الطرق المعتمدة لسداد رسوم اختبارات القدرات 2025

حددت وزارة التعليم العالي الطرق الرسمية والمعتمدة لسداد رسوم اختبارات القدرات، وهي كالتالي:

بطاقات الدفع المسبق

بطاقات الائتمان

منافذ تحصيل شركات الدفع الإلكتروني المعتمدة مثل "فوري" و"أمان" وغيرها

علما بأنه لا يُعترف بأي وسيلة دفع أخرى، ولا يتم حجز موعد الاختبار إلا بعد إتمام عملية السداد بنجاح.

بعد إتمام السداد، يستقبل الطالب رسالة نصية على هاتفه المحمول تحتوي على تفاصيل الموعد ونوع الاختبار.

وتعتبر هذه المعلومات أساسية لتسهيل إجراءات التسجيل وضمان عدم وقوع أي مشكلات في عملية أداء الاختبار.

قيمة رسوم اختبارات القدرات 2025

حدد القرار الوزاري الصادر عن وزير التعليم العالي، بشأن قواعد تنسيق الجامعات ٢٠٢٥ رسوم اختبارات، حيث تقرر أن تكون الرسوم 800 جنيه لكل اختبار.

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