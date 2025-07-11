بتروجت يعلن ضم الإيفواري دياباتيه قادما من الإتحاد السكندري

أعلن مسئولو نادي بتروجت توصلهم لاتفاق مع الإيفواري عبد الله دياباتيه لضمه لصفوف الفريق البترولي، قادما من فريق الاتحاد السكندري، وذلك ضمن خطة مسئولى بتروجت لدعم صفوف الفريق الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، إستعدادا للموسم الكروي الجديد 2025 - 2026

ورحل دياباتيه عن صفوف الاتحاد السكندري، بعد فسخ تعاقده بالتراضي بين الطرفين، لينضم لصفوف بتروجت في صفقة إنتقال حر

رسالة غامضة من حمدي حمدان

فيما، نشر الفلسطيني حامد حمدان، لاعب بتروجت، رسالة غامضة بعد ما رفض ناديه بشكل مبدئي انتقاله لصفوف فريق الزمالك.



وقال مصدر في نادي الزمالك: إن الأبيض دخل في مفاوضات جادة مع بتروجت لضم الفلسطيني حامد حمدان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية استعدادًا للموسم الجديد 2025-2026.

وأضاف المصدر أن حمدان يتمسك بالانتقال إلى القلعة البيضاء، خاصة بعد إبداء إدارة الزمالك رغبة قوية في ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وحتى الآن ترفض إدارة بتروجت بيع اللاعب للزمالك وتتمسك باستمراره مع الفريق في الموسم المقبل.

رسالة غامضة من حامد حمدان

وكتب حامد حمدان رسالة مصحوبة بقلب "أبيض" عبر ستوري انستجرام: “خلقت الأحلام كي تتحقق وليس لتمنع، إرادة الله فوق إرادة البشر، الله غالب”.



أرقام حامد حمدان

خاض حامد حمدان 25 مباراة مع بتروجت في الموسم الماضي بجميع البطولات بواقع 2170 دقيقة.

سجل حامد حمدان هدفين وصنع مثلهما خلال الموسم الماضي، وتلقى 4 بطاقات صفراء.



وتبلغ القيمة التسويقية لحامد حمدان 400 ألف يورو، وهو من مواليد 2000 أي يبلغ عمره 25 عاما تقريبا.

ويسعى اللاعب لحسم الصفقة بشكل نهائي في ظل اقتناعه بالمشروع الرياضي في الزمالك ورغبته في خوض تحدٍ جديد بالدوري الممتاز.

ومن المنتظر أن تشهد الساعات القادمة تطورات حاسمة قد تقرب الصفقة من الإعلان الرسمي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.