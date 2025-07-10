الخميس 10 يوليو 2025
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رياضة

بعد ارتباط اسمه بالانتقال إلى الزمالك، ماذا قدم حامد حمدان مع بتروجت؟

حامد حمدان
حامد حمدان

دخل نادي الزمالك في مفاوضات جادة مع الفلسطيني حامد حمدان، لاعب بتروجت لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية استعدادًا للموسم الجديد 2025-2026. 

وكشف مصدر مقرب من حامد حمدان، لاعب بتروجت، أن اللاعب سيعقد جلسة حاسمة خلال الساعات القليلة المقبلة مع إدارة ناديه، من أجل مناقشة مستقبله والمطالبة بالموافقة على رحيله إلى الزمالك.

وأضاف المصدر أن حمدان يتمسك بالانتقال إلى القلعة البيضاء، خاصة بعد إبداء إدارة الزمالك رغبة قوية في ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

أرقام حامد حمدان 

خاض حامد حمدان 25 مباراة مع بتروجت في الموسم الماضي بجميع البطولات بواقع 2170 دقيقة. 

سجل حامد حمدان هدفين وصنع مثلهما خلال الموسم الماضي، وتلقى 4 بطاقات صفراء. 

وتبلغ القيمة التسويقية لحامد حمدان 400 ألف يورو وهو من مواليد 2000 أي يبلغ عمره 25 عاما تقريبا. 

ويسعى اللاعب لحسم الصفقة بشكل نهائي في ظل اقتناعه بالمشروع الرياضي في الزمالك ورغبته في خوض تحدٍ جديد بالدوري الممتاز.

ومن المنتظر أن تشهد الساعات القادمة تطورات حاسمة قد تقرب الصفقة من الإعلان الرسمي.

على جانب آخر، كشف مصدر مقرب من سيف الجزيري، مهاجم الزمالك، أن اللاعب تلقى عدة عروض من أندية في السعودية والإمارات وتونس، لكنه لم يحسم قراره النهائي بعد. 

الجزيري يدرس كافة الخيارات المتاحة، بينما لم يتواصل الزمالك رسميًا معه بشأن موقفه من الاستمرار أو الرحيل حتى الآن.

 

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