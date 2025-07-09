الاتحاد السكندري يضم لاعب الزمالك رسميا

أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد سلامة القائم بأعمال رئيس النادى التعاقد مع الظهير الأيمن أحمد محمود قادما من نادى الزمالك لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وجاء التعاقد معه وفقا للرؤية الفنية للجهاز الفني بقيادة أحمد سامى استعدادا للموسم الجديد 2025_2026 بحسب ما أعلن الاتحاد السكندري.



ووقع أحمد محمود على تمديد عقده مع الزمالك لمدة موسمين حتى عام 2029، بعد أن كان عقده ينتهي في 2027، قبل الموافقة على إعارته.

وكان أحمد محمود صاحب الـ22 عاما قضى الموسم قبل الماضي معارًا إلى الجونة، كما شارك في 9 مباريات خلال الموسم الماضي مع الزمالك، وتمكن من صناعة هدف.

وانضم لاعب الزمالك الجديد إلى قائمة صفقات الاتحاد السكندري التي ضمت محمود عبد الرحيم "جنش"، واستعارة نور علاء ومحمود عجيب.

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