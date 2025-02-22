السبت 22 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

تامر حبيب يوجه رسالة لصناع مسلسل "لام شمسية"، ماذا قال؟

مسلسل لام شمسية،
مسلسل لام شمسية، فيتو

مسلسلات رمضان 2025، وجه السيناريست تامر حبيب عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام” رسالة لصناع وأبطال مسلسل “لام شمسية” المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان المقبل 2025. 

تامر حبيب يوجه رسالة لصناع مسلسل لام شمسية 

ونشر تامر حبيب بوستر المسلسل وعلق عليه قائلا: “عارف انكم هاتبسطونا قوي ان شاءالله … ربنا معاكم يا حبايبي الغاليين”. 

مسلسل لام شمسية 

مسلسل لام شمسية ينتمي لمسلسلات الـ15 حلقة، ويعرض في رمضان عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومنصة واتش ات. 

قصة مسلسل لام شمسية 

مسلسل لام شمسية يناقش قضية مهمة شغلت الرأي العام في السنوات الماضية، ألا وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح القضية في إطار اجتماعي توعوى.

أبطال مسلسل لام شمسية 

مسلسل لام شمسية تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوى، بطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، أسيل عمران، صفاء الطوخي، ياسمينا العبد، على البيلي، وعدد آخر من الفنانين.

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