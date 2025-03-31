تامر حبيب يوجه رسالة للطفل يوسف بمسلسل لام شمسية: أعظم ممثل في العالم

وجه السيناريست تامر حبيب عبر حسابه الرسمي على موقع الصور الشهير "إنستجرام" رسالة دعم وإشادة بالطفل علي البيلي والذي جسد شخصية "يوسف" في مسلسل لام شمسية، والذي عرض في موسم رمضان المنقضي.

تامر حبيب يدعم الطفل علي البيلي

ونشر تامر حبيب صورة علي البيلي وعلق عليها قائلا: "في عشق يوسف طارق الشهير بعلي البيلي أعظم ممثل في العالم".

علي البيلي

ونال الطفل علي البيلي إشادات كبيرة بعد تجسيده شخصية الطفل يوسف من مسلسل لام شمسية، حيث حصد العديد من التعليقات الإيجابية خلال عرض المسلسل.

أبطال مسلسل لام شمسية

ومسلسل لام شمسية تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوى، بطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، أسيل عمران، صفاء الطوخي، ياسمينا العبد، على البيلي، وعدد آخر من الفنانين.

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