الخميس 26 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

تامر حبيب يفتح النار على عمل فني، ماذا قال ومن يقصد ؟

تامر حبيب، فيتو
تامر حبيب، فيتو

خرج السيناريست تامر حبيب عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ليفتح النار على أحد الأعمال الفنية حيث قال:" دا مش عمل فني  دا عمل سفلي".

 

وانهالت التعليقات عبر حسابه الخاص من يقصد من الأعمال الفنية، كما توقع البعض أن يكون المقصود بهذا البوست هو مسلسل وتر حساس.

 

وكان قد تحدث السيناريست تامر حبيب، عن فيلم ولاد رزق 3، الذي شارك في موسم أفلام عيد الأضحى، وحقق نجاحًا ساحقًا منذ بداية عرضه ودخل في قائمة أعلى إيراد يومي في تاريخ السينما المصرية.

 

تصريحات تامر حبيب 

 وكتب تامر حبيب عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام: لسه خارج من السينما وأنا حاسس إني مبسوط ومتسلي ومبتهج ومفرفش وفخور بفيلم معمول حلو قوي ويشرف السينما المصرية.

 

وتابع تامر حبيب: الحقيقة إن ده نفس شعوري في كل مرة وأنا خارج من ولاد رزق عمومًا.. لأ ده نفس شعوري وأنا خارج من أي فيلم لطارق العريان.. مبروك يا أصحابي يا جامدين يا حلوين يا ناجحين نجاح تستحقوه وتستحقوا أكثر منه كمان.

 

فيلم ولاد رزق3، بطولة الفنان أحمد عز، ويشارك فيه كوكبة كبيرة من النجوم، أبرزهم: عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، سيد رجب، محمد لطفي، كريم عبد العزيز ضيف شرف، نسرين أمين، أسماء جلال، وغيرهم، والعمل من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان، وتم تصويره في مصر والسعودية، والعمل برعاية هيئة الترفيه السعودية برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تامر حبيب مهاجمة تامر حبيب أعمال تانر حبيب مسلسل وتر حساس اخبار الفن

مواد متعلقة

موعد عرض مسلسل وتر حساس الحلقة 44
ads

الأكثر قراءة

خلال ساعات، إعلان نتيجة كلية الشرطة 2025 وأسماء المقبولين

ارتفاع أسعار الفراخ اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024

أخبار مصر: أحمد عز ينتقد الحكومة في أول ظهور له، إعلان نتيجة كلية الشرطة، عقد ضخم لـ صلاح مع ليفربول، قصة بيع كلية الفنون التطبيقية

القاهرة 10 والصعيد 4 ليلا، درجات الحرارة اليوم الخميس 26 -12- 2024 في مصر

اليوم، آخر فرصة لسداد رسوم حج الجمعيات الأهلية 2025

عقد ضخم لمدة 3 سنوات، مفاجأة سارة لجماهير ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح

رصد ثقوب على جسم طائرة أذربيجان المنكوبة وتكهنات بشأن "إسقاطها"

أسعار الخضار اليوم في سوق العبور، الطماطم تتراجع لـ 5.5 جنيه

منوعات

المزيد

اكتشفوا مخزنا للعدسات اللاصقة، مفاجأة غير متوقعة في عين مريضة قبل خضوعها لعملية جراحية

توقعات برج العذراء 2025، علاقة صداقة تتحول لحب واحذر الاستثمارات المحفوفة بالمخاطر

جريمة لا تصدق، تونسي تكلم أثناء نومه فكشف كيف قتل شقيقه بمشاركة والدته

توقعات برج السرطان 2025، احذر الانعزال وكن يقظا

المزيد

خدمات

المزيد

تحذير شديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم، الجو هيقلب فجأة بـ 3 ظواهر إحداها مباغتة

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأربعاء 25/21/2024

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 25-12-2024

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الأربعاء 25-12-2024

المزيد

انفوجراف

جلسة مع الخطيب وظهور في مطعم شهير.. أسرار جولة بغداد بونجاح في القاهرة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 26 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 26 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 26 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية