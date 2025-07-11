بعد منع شيرين من دخوله، معلومات عن مخيم عين الحلوة "عاصمة الشتات الفلسطيني" بلبنان

منعت قوات الأمن اللبناني شيرين عبد الوهاب من زيارة فضل شاكر في مخيم عين الحلوة، من أجل تنفيذ ديو “حدوتة”، بسبب عدم حصولها على التصاريح الأمنية، وكشفت بعدها مصادر، أن الأزمة تم حلها ونجحت شيرين في الدخول إلى المخيم.

ديو شيرين وفضل شاكر

وفي هذا التقرير نسلط الضوء على مخيم عين الحلوة المقام على الأراضي اللبنانية الشهير “بعاصمة الشتات الفلسطيني” والذي شهد العديد من الأحداث منذ تأسيسه وحتى يومنا هذا.

شيرين وفضل شاكر

يقع مخيم عين الحلوة في مدينة صيدا عاصمة جنوب لبنان محاط بسور يبلغ ارتفاعه 9 أمتار وعليه أسلاك شائكة ويقطنه أكثر من 85 ألف شخص، وله 4 مداخل يسيطر عليها الجيش اللبناني، فمن هذه المداخل يحق للبناني والفلسطيني في لبنان (بعد إبراز هويته) فقط الدخول إلى المخيم الذي أنشئ عام 1948 من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر بهدف إيواء اللاجئين الفلسطينيين عقب النكبة.

مخيم عين الحلوة في لبنان

وسمي المخيم بـ "عين الحلوة" نسبة إلى المياه العذبة التي كانت موجودة حين إنشائه، فهو مستأجر من وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا مباشرة من الدولة اللبنانية لمدة 99 عاما.

مخيم عين الحلوة

ويقع المخيم جنوب مدينة صيدا ويبعد عن الحدود مع فلسطين المحتلة 67 كيلومترا، ودائما ما يشكو سكانه من ضيق المساحات بين الحارات والأحياء، بسبب تلاصق المنازل التي تراكمت فوق بعضها بعضا وتعاني من سوء التهوية والرطوبة وعدم دخول أشعة الشمس إليها.

كما أن عددا كبيرا من أحياء المخيم بات عبارة عن أزقة فرعية في إشارة إلى ضيق حجمها، ولهذه الأسباب وغيرها مثل غياب الإمكانيات المادية وارتفاع أسعار استئجار أو شراء الشقق خارج المخيم، اضطرت الكثير من العائلات إلى اعتماد نمط البناء العامودي، ليستفيدوا منها ببناء غرفة أو أكثر لتوسعة منازلهم، أو لإسكان ولدهم المتزوج.

أسماء القرى والمدن الفلسطينية

ويبلغ عدد سكان المخيم حسب "اللجان الشعبية" نحو 85 ألفا بينهم أكثر من 57 ألف لاجئ مسجل لدى "الأونروا"، كما أن هناك 1400 عائلة صنفوا من ضمن حالات الفقر المدقع.

ينتمي سكان المخيم إلى أكثر من 35 مدينة وبلدة فلسطينية، ولا تزال أحياء المخيم تحمل أسماء القرى والمدن الفلسطينية واللافت فيها أن ترتيبها بقي تباعا كما كانت في فلسطين وكأنها حضرت على شكل مصغر إلى المخيم، فهذا حي طيطبا، وعكبرة، والصفصاف، وعرب الزبيد، وذاك حي صفورية والزيب، وحطين وغيرها.

ولكن هذا المخيم الذي بات الحديث عنه مرتبطا بالاشتباكات والاغتيالات والقتلى والدمار لم يكن كذلك منذ نشأته، بل لعب دورا سياسيا ونضاليا بارزا في مسيرة القضية الفلسطينية، وقدم الكثير من الشهداء والجرحى على درب تحرير فلسطين، ولكن في العقدين الأخيرين شهد اشتباكات داخلية دامية بين حركة "فتح" من جهة والقوى والمجموعات الإسلامية، من جهة أخرى، أسفرت عن قتلى وجرحى ودمار ونزوح ومغادرة عشرات العائلات للمخيم.

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