الجمعة 11 يوليو 2025
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خارج الحدود

تأجيل مؤتمر الأمم المتحدة بشأن فلسطين وحل الدولتين إلى 28 و29 يوليو

الأمم المتحدة، فيتو
الأمم المتحدة، فيتو

أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلا عن دبلوماسيون، بأنه تم تأجيل مؤتمر الأمم المتحدة بشأن فلسطين وحل الدولتين إلى 28 و29 يوليو الجاري.

مؤتمر الأمم المتحدة لحل الدولتين 

ويأتي هذا المؤتمر في ظل مساعي دولية كبيرة خاصة من دول أوروبية مثل فرنسا وبريطانيا لدعم حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية ووقف الحرب.

وفي هذا السياق، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الوضع في غزة لا يطاق ونحن بحاجة إلى وقف إطلاق النار وتقديم مساعدات وإطلاق سراح الرهائن.


وأضاف رئيس الوزراء البريطاني: ننتهج منذ فترة طويلة سياسة الاعتراف بفلسطين ولا سلام دون طريق لحل الدولتين.

وفي السياق ذاته، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الخميس، إن الحرب في غزة فقدت معناها الاستراتيجي وأصبحت تدور في حلقة مفرغة من العنف والمعاناة.

 وأكد أن “هذه الحرب لن تحقق الأمن لإسرائيل، ولن تجلب السلام للفلسطينيين”.

 

وشدد ماكرون، على أن "المجتمع الدولي بحاجة إلى تحرك عاجل نحو حل سياسي شامل يقوم على أساس حل الدولتين".

 

ماكرون: ما يحدث في غزة كارثة إنسانية

وأضاف ماكرون خلال مؤتمر صحفي: "ما نشهده في غزة هو كارثة إنسانية تتفاقم يومًا بعد يوم، ومع استمرار القتال دون أفق، فإننا نواجه خطر انهيار كامل لأي إمكانية لحل مستقبلي".

 

الرئيس الفرنسي يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

ودعا الرئيس الفرنسي إلى وقف فوري لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، كما طالب بـ"إطلاق سراح الأسرى وإيقاف معاناة المدنيين الأبرياء".

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الأمم المتحدة فرنسا إقامة دولة فلسطينية غزة

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