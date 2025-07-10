ماكرون: حرب غزة لا نهاية لها وبدون أهداف استراتيجية ويجب فرض حل الدولتين

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، إن الحرب في غزة فقدت معناها الاستراتيجي وأصبحت تدور في حلقة مفرغة من العنف والمعاناة.

وأكد أن “هذه الحرب لن تحقق الأمن لإسرائيل، ولن تجلب السلام للفلسطينيين”.

وشدد ماكرون، على أن "المجتمع الدولي بحاجة إلى تحرك عاجل نحو حل سياسي شامل يقوم على أساس حل الدولتين".

ماكرون: ما يحدث في غزة كارثة إنسانية

وأضاف ماكرون خلال مؤتمر صحفي: "ما نشهده في غزة هو كارثة إنسانية تتفاقم يومًا بعد يوم، ومع استمرار القتال دون أفق، فإننا نواجه خطر انهيار كامل لأي إمكانية لحل مستقبلي".

الرئيس الفرنسي يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

ودعا الرئيس الفرنسي إلى وقف فوري لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، كما طالب بـ"إطلاق سراح الأسرى وإيقاف معاناة المدنيين الأبرياء".

تصريحات ماكرون تأتي في وقت تتصاعد فيه الضغوط الدولية لوقف الحرب، بعد أشهر من القصف والمعارك التي أدت إلى سقوط عشرات الآلاف من الضحايا وتدمير واسع للبنية التحتية في قطاع غزة.

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