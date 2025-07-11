بدء عمليات تبريد حريق دبي مول بالشيخ زايد بعد إخماده (صور)

بدأت عمليات تبريد حريق أحد المحال التجارية بدبي مول المرحلة الثانية بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد، بعدما نجحت قوات الحماية المدنية في إخماده.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة من السيطرة على حريق اندلع داخل أحد المحال التجارية التي تقع بالطابق الأرضي بدبي مول المرحلة الثانية بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد.

ودفعت قوات الأمن بسيارات الإطفاء إلى مكان الحريق، ونجحت في إخماد الحريق، وتم محاصرته من قبل قوات الأمن التي فرضت كردونا أمنيا لعدم امتداده، وتم إخلاؤه من العاملين.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن ماسا كهربائيا حدث داخل احد المحلات التجارية الموجودة بالدور الأول للمول ترتب عليه الحريق، ونتج عنه تفحم جزئي بالمحل وتحطم الواجهة الزجاجية له دون إصابات.

وتكثف قوات البحث الجنائي جهودها لجمع التحريات والمعلومات للوقوف على أسبابه، بينما يواصل فريق المعمل الجنائي فحص آثار الحريق عقب انتهاء الحماية المدنية من عمليات التبريد.

وكانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا من شرطة النجدة، يفيد باندلاع حريق داخل دبي مول المرحلة الثانية، بمنطقة الشيخ زايد التابعة لمحافظة الجيزة.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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