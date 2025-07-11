حريق محل في برج سكني بالمنيا يسفر عن إصابة شاب (صور)

شهدت منطقة ميدان الساعة في مدينة المنيا ظهر اليوم حريقًا نشب في أحد المحلات التجارية داخل برج سكني، أدى إلى حالة من الذعر بين السكان والمارة، حيث تصاعدت الدخان الكثيف في الهواء.

حريق محل في برج سكني بالمنيا يسفر عن إصابة شاب

حريق محل في برج سكني بالمنيا يسفر عن إصابة شاب

على الفور، توجهت سيارات الإطفاء إلى مكان الحادث وبدأت في السيطرة على الحريق، بينما تم إخلاء السكان من البرج لضمان سلامتهم.

أصيب باختناق نتيجة استنشاق الدخان

حريق محل في برج سكني بالمنيا يسفر عن إصابة شاب

وأكدت مصادر طبية أن شابًا واحدًا أصيب باختناق نتيجة استنشاق الدخان، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وهو بحالة جيدة.

حريق محل في برج سكني بالمنيا يسفر عن إصابة شاب

لم يُعرف بعد سبب الحريق، وتقوم الجهات المختصة بالتحقيق في الحادث.

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