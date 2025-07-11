ارتفاع أسعار الفضة لأعلى مستوى منذ 2011 وسط شح الإمدادات

ارتفعت أسعار الفضة إلى أعلى مستوى منذ 2011، في ظل تطبيق علاوات أكبر على السعر في الولايات المتحدة، وظهور دلائل على شح الإمدادات في سوق لندن الفورية.

ارتفاع أسعار الفضة بالأسواق

ارتفعت الفضة 1.6% إلى 37.59 دولارًا للأونصة، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2011. كما سجلت عقود الفضة المستقبلية في الولايات المتحدة ارتفاعًا أكبر، حيث بلغت العقود تسليم سبتمبر 38.46 دولارًا للأونصة، ومن غير المعتاد حدوث فجوة من هذا النوع في السعر، إذ عادةً ما يتم القضاء عليها سريعًا من خلال المراجحة.

كانت المرة الماضية التي شهدت فيها السوقين الرئيسيتين للفضة اختلالًا سعريًا في بداية العام، عندما أدى احتمال فرض رسوم جمركية أمريكية على واردات الفضة إلى ارتفاع أسعار العقود المستقبلية في الولايات المتحدة.

كما أفضت فرصة المراجحة إلى ارتفاع عقود التأجير أيضًا، إذ سعى المتعاملون إلى توفير المعدن للشحنات المتجهة إلى المخازن المرتبطة ببورصة "كومكس" في نيويورك.

موجة شحن الفضة إلى أمريكا

وانتهت موجة شحن الفضة إلى الولايات المتحدة فجأة، بعدما أكد البيت الأبيض عدم إعفاء المعدن النفيس من الرسوم الجمركية.

ارتفعت التكلفة المتوقعة لاقتراض الفضة لشهر واحد على أساس سنوي في لندن إلى نحو 4.5% الجمعة، ما يشكل ارتفاعًا كبيرًا عن سعر الفائدة المعتاد قرب الصفر. كما أن ارتفاع أسعار عقود التأجير يشير إلى شح الإمدادات في السوق.

نقص مخزونات الفضة المتاحة

معظم الفضة الموجودة في بورصة لندن ملك لصناديق متداولة، ما يعني عدم إتاحتها للإقراض أو الشراء. وحصل المعدن الأبيض على دفعة في الآونة الأخيرة من تدفق الاستثمارات الكبيرة إلى الصناديق المتداولة المدعومة بالفضة، حيث ارتفعت الحيازات بمقدار 1.1 مليون أونصة أمس الخميس، بحسب البيانات التي جمعتها "بلومبرج".

أشار دانيال غالي من شركة "تي دي سيكوريتيز" إلى أن خروج الفضة من السوق نتيجة فرصة المراجحة المرتبطة بالرسوم الجمركية أدى إلى انخفاض المخزونات إلى مستويات حرجة في السوق.

وكتب في مذكرة صدرت أمس الخميس: "توقعاتنا لحجم الفضة المتاحة للتداول في اتحاد سوق السبائك في لندن عند أدنى مستوى على الإطلاق، وهم سيولة الفضة يكشف لنا أن أسواق الفضة لن تعود إلى التوازن إلا عبر الضغط على المخزون الفعلي".

تفوق صعود الفضة على الذهب

ارتفع المعدن الأبيض 27% هذا العام، وتفوقت مكاسبه على الذهب خلال الفترة الماضية.

تتميز الفضة بطابع مزدوج، حيث تحظى باهتمام كبير نظرًا لاستخدامها كأصل مالي ومادة أولية تدخل في صناعات عديدة، من بينها تقنيات الطاقة النظيفة. كما أن المعدن مكون رئيسي في ألواح الطاقة الشمسية، التي تشكل مصدرًا متزايد الأهمية للطلب، وفي ظل ذلك، تتجه السوق إلى مواجهة عجز في المعروض للعام الخامس، بحسب "معهد الفضة" المعني بالقطاع.

ارتفاع المعادن النفيسة

في المقابل، ارتفع سعر الذهب الفوري 0.7% إلى 3347.21 دولارًا للأوقية عند الساعة 11:48 صباحًا في لندن، وارتفع مؤشر "بلومبرج" للدولار الفوري 0.1%، وتراجع سعر البلاتين، بينما ارتفع البلاديوم أكثر من 2%.

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