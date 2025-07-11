قد يؤدي للإصابة بأمراض القلب، تأثير صحة الفم على الجسم وكيفية الحفاظ عليها

يُعد الفم بيئة خصبة لملايين البكتيريا، ومعظمها غير ضار. إلا أن إهمال نظافة الفم يمكن أن يؤدي إلى تكاثر البكتيريا الضارة بشكل مفرط، والتي قد تشق طريقها إلى مجرى الدم وتتسبب في مشاكل صحية خطيرة.

فالتهابات اللثة، المعروفة باسم "أمراض دواعم السن"، لا تبقى محصورة داخل الفم، بل قد تؤثر على أعضاء حيوية أخرى من الجسم، وعلى رأسها القلب، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

صحة الفم وعلاقتها بالحالات الصحية المزمنة

تُشير الدراسات والأبحاث إلى وجود روابط وثيقة بين صحة الفم ومجموعة من الحالات الصحية المزمنة، مما يؤكد على أهمية العناية بها كجزء لا يتجزأ من الرعاية الصحية الشاملة:

داء السكري: يُعد مرضى السكري من النوع الثاني أكثر عرضة للإصابة بأمراض اللثة. ليس هذا فحسب، بل إن أمراض اللثة الشديدة يمكن أن تُصعّب على المصابين بالسكري التحكم في مستويات السكر في الدم، مما يخلق حلقة مفرغة من المشاكل الصحية.

أمراض القلب: كشفت العديد من الدراسات عن وجود علاقة بين أمراض اللثة وأمراض القلب. فالالتهاب والبكتيريا الناتجة عن أمراض اللثة قد تزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية وانسداد الشرايين.

وبينما لا تزال هناك حاجة لمزيد من البحث لتحديد الأسباب الدقيقة لهذا الارتباط، فقد أوضحت الدراسات الحالية أن سوء صحة الفم يمكن أن يسهم بشكل كبير في الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

عدوى الجهاز التنفسي: يمكن أن تنتقل البكتيريا الضارة من الفم إلى الرئتين عن طريق الاستنشاق، مما قد يؤدي إلى الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي مثل الالتهاب الرئوي.

مضاعفات الحمل: تُشكل صحة الفم تحديًا خاصًا أثناء فترة الحمل. فقد تم ربط سوء نظافة الفم خلال هذه الفترة بزيادة مخاطر الولادة المبكرة، وانخفاض وزن المواليد، والإصابة بسكري الحمل، وتسمم الحمل. يُعتقد أن الالتهاب الناتج عن أمراض اللثة قد يتداخل مع نمو الجنين، مما يشدد على أهمية الرعاية الفموية الجيدة للحوامل.

صحة الفم والصحة النفسية

لا يقتصر تأثير صحة الفم على الجوانب الجسدية فحسب، بل يمتد ليؤثر على الرفاهية الاجتماعية والنفسية للفرد.

فمشاكل مثل فقدان الأسنان، أو تسوس الأسنان الظاهر، أو رائحة الفم الكريهة، يمكن أن تُقلل من ثقة الشخص بنفسه وتؤثر على تفاعلاته الاجتماعية.

علاوة على ذلك، فإن الألم الناجم عن مشاكل الأسنان قد يُعيق القدرة على تناول الطعام بشكل طبيعي، ويُخل بالنوم، ويُصعّب الكلام، مما يؤثر سلبًا على جودة الحياة اليومية.

تُعد العناية بصحة الفم استثمارًا في الصحة العامة والرفاهية الشاملة، لا ينبغي إغفاله أو التقليل من شأنه.

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