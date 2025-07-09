جون إدوارد يقود ثورة تغيير شاملة في الزمالك.. خطته ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية.. بدأت بتعيين يانيك فيريرا مديرا فنيا.. وإبرام صفقات بالجملة ورحيل وجوه مألوفة عن القلعة البيضاء

يواصل جون إدوارد المدير الرياضي الجديد لنادي الزمالك، تنفيذ خطته الشاملة لإعادة هيكلة الفريق الأول لكرة القدم، ضمن مشروع كبير يستهدف "تغيير جلد الزمالك" بشكل جذري استعدادًا للموسم المقبل، وذلك بعد سنوات من عدم الاستقرار الفني والإداري الذي أثر بشكل مباشر على نتائج وأداء الفريق خاصة على مستوى البطولات الكبرى.

وبدأ جون إدوارد خطته بتعيين البلجيكي يانيك فيريرا مديرًا فنيًّا للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

صفقات الزمالك الجديدة تحت رعاية جون إدوارد

تركز خطة إدوارد على ثلاثة محاور رئيسية، يأتي في مقدمتها تدعيم الصفوف بعدد من الصفقات الجديدة، وبحسب مصادر من داخل القلعة البيضاء، نجح الزمالك بالفعل في حسم التعاقد مع مجموعة من الأسماء المميزة، رغم عدم الإعلان الرسمي عنها حتى الآن.

من بين هذه الأسماء المهاجم الأنجولي شيكو بانزا، والجناح الأنجولي زيني سلفادور، والحارس المخضرم المهدي سليمان في صفقة انتقال حر، كما ضم الزمالك أحمد ربيع لاعب وسط البنك الأهلي، إلى جانب الثنائي الهجومي أحمد شريف وعمرو ناصر من فاركو، بالإضافة إلى الجناح الدولي الفلسطيني الشاب آدم كايد.

أحمد شريف

ملف الراحلين في الزمالك

على الجانب الآخر، لا يزال ملف اللاعبين الراحلين قيد الدراسة، حيث يرتبط بشكل مباشر بعدد الصفقات التي سيتم إتمامها بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة.

ويقوم جون إدوارد حاليًّا بتقييم شامل لقائمة الفريق، تمهيدًا للاستغناء عن بعض الأسماء التي لم تقدم الإضافة المطلوبة في المواسم الأخيرة، أو التي لم تعد تدخل ضمن خطط الجهاز الفني الجديد، وهو ما قد يشهد تغييرات كبيرة في شكل الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

جون إدوارد

تغييرات في الجهاز الفني والإداري

التغيير الذي يقوده جون إدوارد لم يتوقف عند قائمة اللاعبين فقط، بل امتد ليشمل الجهاز الفني والإداري والبنية التحتية للفريق الأول، وقد أصدر المدير الرياضي قرارات حاسمة خلال الأيام الماضية، تضمنت رحيل عدد من الإداريين المرتبطين بالفريق، إلى جانب استبعاد بعض أفراد الأمن وعمال غرف الملابس، في خطوة تهدف إلى تحسين بيئة العمل داخل النادي ورفع معدلات الانضباط.

كما قررت الإدارة توجيه الشكر للدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق، تمهيدا لإعادة هيكلة المنظومة الطبية بالكامل، بما يتماشى مع الطموحات الجديدة للنادي.

التشكيل الكامل للجهاز الفني للزمالك تحت قيادة البلجيكي يانيك فيريرا

وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك بالتنسيق مع جون إدوارد المدير الرياضي تشكيل الجهازين الفني والإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بالكامل بعد تولي البلجيكي يانيك فيريرا مهمة تدريب الفريق.

تشكيل الجهاز الفني الجديد لنادي الزمالك

جاء التشكيل كالتالي:

يانيك فيريرا المدير الفني

عبد الناصر محمد مديرًا للكرة

الفرنسي بيير باهرلي مدربًا مساعدًا.

حازم إمام مدربًا مساعدًا.

البلجيكي چوجوسلاف لازيتش مدربًا لحراس المرمى.

الإسباني راؤول لوبيز مدربًا للأحمال.

الفرنسي چوليان لاچوكس محللًا للأداء.

الكرواتي ماريو تومليانوفيتش مخططًا للأحمال.

محمد حسن "تيتو" مديرًا إداريًا.

منتصر السيد إداريًّا.

عبد الله حسين إداريًّا.

محمد عبد الرحيم إداريًّا.

الزمالك يستعد لعهد جديد مع جون إدوارد

كل المؤشرات تؤكد أن نادي الزمالك يقف على أعتاب مرحلة جديدة ومختلفة كليا، يقودها جون إدوارد بعقلية احترافية حديثة تسعى إلى تصحيح المسار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.