السيطرة على حريق بمعرض أثاث أسفل برج سكني بالإسماعيلية

سيطرت قوات الحماية المدنية في محافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، على حريق اندلع بمعرض أثاث أسفل برج سكني واقع بمنطقة السابعة بحي الشيخ زايد.

إخطار باندلاع حريق بأحد العقارات

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، إخطارا يفيد باندلاع حريق بالطابق الأرضي بعقار مكون من 6 طوابق بالمنطقة السابعة بحي الشيخ زايد.

جانب من الحريق، فيتو

انتقال الأجهزة الأمنية والحماية المدنية

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.

جانب من الحريق، فيتو

كما دفعت قوات الحماية المدنية في محافظة الإسماعيلية بسيارة إطفاء للسيطرة على الحريق وتم السيطرة على الحريق وإجراء عمليات التبريد.



جانب من الحريق، فيتو

ودفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بسيارة إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى في حال وجودهم.

التعامل مع مصابي الحوادث

ومن جانبه ناشد الدكتور حسن درويش رئيس مرفق الإسعاف الأسبق بمحافظة الإسماعيلية، من خلال تصريحات خاصة أدلى بها لـ "فيتو"، المواطنين بضرورة التعامل بحكمة فور وقوع الحوادث، حيث يتوجب على المواطنين الاتصال على الرقم الخاص بالإسعاف وهو رقم 123 ويجب أن يكون الاتصال سريعا وذلك للعمل على إنقاذ حياة المصابين.

التعامل بواسطة المسعفين

ولفت الدكتور حسن درويش مدير مرفق الإسعاف، إلى حتمية عدم التعامل مع المصابين في حوادث السير أو حوادث انقلاب السيارات وكذا الحروق وانهيار المنازل، إلا بواسطة المسعفين لأنهم مدربين على التعامل مع حالات الإصابات بالحوادث.

تحذير هام

وناشد المواطنين بعدم محاولة حمل المصابين من أماكنهم أو محاولة تحريكهم لأن ذلك يمكن أن يتسبب في سوء إصابتهم، وحدوث مضاعفات غير محمودة، كما يمكن أن ينتج عن ذلك التدخل الغير المدروس وفاة الحالات المصابة بخاصة أصحاب الإصابات الخطرة.

موضحًا أنه فى حالة وقوع حادثة يجب على المواطنين تأمين المكان من عبور السيارات ثم الاتصال على الفور بأرقام الطوارئ المعروفة.

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