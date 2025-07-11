نفى وشكر !

لم يسكت رئيس الحكومة على ادعاء رجل أعمال إماراتى، حول تدخله لرفع سعر قطعة أرض في الساحل الشمالي، وسارع مجلس الوزراء إلي نفي حدوث ذلك، مؤكدا أن هناك قواعد مؤسسيةَ لطرح أراضي الساحل الشمالي للمستثمرين.. لكن المفاجأة أن رجل الأعمال الإماراتي. لم يتمسك باتهاماته أو يلتزم الصمت، وإنما سارع بتوجيه الشكر إلي رئيس الجكومة على توضيحه للأمور، وهو ما يعني أن الرجل تراجع.

وهذه واقعة تستحق الوقوف أمامها قليلا.. أول، لأنها واقعة تخص رجل أعمال إمارتي في وقت يقبل رجال أعمال إماراتيين على شراء أراض ومبان وأصول مصرية.. ثانيا، لأن كلام رجل الأعمال لا يصح السكوت عليه كما دأبنا تجاه الأشقاء العرب وتجاوزات بعضهم تجاهنا..

ثالثا، لأن رجل الأعمال الاماراتي بطل هذه الواقعة تحديدا له تصريحات عديدة بخصوص رغبته فى شراء بعض الأصول المصرية، خاصة الأصول الشاغرة پعد انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية.

لذلك حسنا فعلت الحكومة المصرية حينما سارعت بنفى ادعاءات رجل الأعمال الإماراتي.. ويؤكد ذلك الشكر الذى قام الرجل بتوجيهه للحكومة ، وهو ما يعنى تراجعه عن الادعاءات.

ولعل ذلك يجعلنا نتخلص من الحرج الذى يلازمنا دوما، تجاه الرد علي الأشقاء العرب، حينما يتناولون أمورا تخصنا. فإذا كان الأشقاء لا يتحرجون في استباحة تناول الأمور التي تخصنا، ابتداء من الأمور السياسية مرورا بالاقتصادية وحتى الرياضية، فإننا يتعين أن نتخلص من أي حرج للرد عليهم مادام الرد يتسم بالاحترام.

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