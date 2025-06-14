إزالة أكشاك مخالفة خلال حملة موسعة في رأس البر بدمياط

حملات انضباطية موسعة برأس البر

شنت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، بالتعاون مع الجهات المعنية، حملة موسعة لإزالة الإشغالات والمخالفات بعدد من شوارع المدينة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، التي أصدرها خلال جولته التفقدية أمس الجمعة، في إطار جهود محافظة دمياط لاستعادة المظهر الحضاري والانضباط بالمدن الساحلية

إزالة فورية للمخالفات

وقد أسفرت الحملة عن إزالة عدد من الأكشاك المخالفة التي تم رصدها بشارعي 33 و77، وذلك في إطار التصدي للتعديات على حرم الطرق والمرافق العامة، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

حملة موسعة لإزالة الإشغالات والمخالفات برأس البر

تنسيق بين الجهات التنفيذية

جاء تنفيذ الحملة بالتنسيق بين الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، برئاسة اللواء وائل الشربيني، وإدارة المتابعة بديوان عام المحافظة، ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لضمان سرعة التدخل ومتابعة الموقف ميدانيًا.

استمرار الحملات لتحقيق الانضباط

وأكدت المحافظة أن هذه الحملات ستتواصل خلال الأيام المقبلة في مختلف مناطق رأس البر، بهدف الحفاظ على النظام العام والارتقاء بالشكل الجمالي للمدينة، خاصة مع بدء توافد المصطافين خلال موسم الصيف.

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