الإثنين 26 مايو 2025
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محافظات

حملة مكبرة لإزالة المخالفات برأس البر تنجح في التصدي للتعديات بالامتداد العمراني

حملة موسعة استهدفت
حملة موسعة استهدفت منطقة الامتداد العمراني بالمدينة

شنت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، برئاسة اللواء وائل الشربيني، حملة موسعة استهدفت منطقة الامتداد العمراني بالمدينة، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، بضرورة مواجهة جميع صور المخالفات والتعديات بحسم، وفرض الانضباط في الشارع، حملة موسعة استهدفت منطقة الامتداد العمراني بالمدينة لمواجهة جميع صور المخالفات والتعديات.

أسفرت الحملة عن رصد عدد من المخالفات في المهد، حيث تم التعامل معها على الفور وإزالتها بالكامل، تنفيذًا للقانون وتعزيزًا لمبدأ عدم التهاون مع أي محاولة للإضرار بالمظهر الحضاري أو التعدي على أراضي الدولة أو حقوق المواطنين.

كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، في إطار السياسة العامة للدولة الهادفة إلى فرض هيبة القانون والحفاظ على النظام العام.

استمرار الحملات بمختلف المناطق

وأكد محافظ دمياط، أن هذه الحملات ستتواصل بشكل مكثف في جميع المناطق بنطاق المحافظة، مشيرًا إلى أن التصدي للمخالفات والتعديات يُعد من أولويات الجهاز التنفيذي خلال الفترة الحالية، لضمان تحقيق بيئة عمرانية آمنة ومنظمة، والحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين.

رؤية متكاملة لتطوير المدينة والحفاظ على طابعها الحضاري

وتأتي هذه الحملة ضمن خطة شاملة تتبناها محافظة دمياط لإعادة الانضباط إلى الشارع، وتحقيق التنمية المستدامة، خاصة في المدن السياحية مثل رأس البر، والتي تشهد توسعًا عمرانيًا ملحوظًا، يتطلب رقابة صارمة ومستمرة لمنع التعديات والحفاظ على الطابع الجمالي والحضاري للمدينة.

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