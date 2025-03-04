مخاطر تناول الكاتشب الجاهز على الإفطار.. وطريقة تحضيره في المنزل بطريقة صحية

يحذر أطباء التغذية من المخاطر الصحية المحتملة للإفراط في تناول الكاتشب، خاصة على وجبة الإفطار، لما يحتويه من نسب عالية من السكر والصوديوم والمواد الحافظة.

مخاطر الكاتشب الصحية على الأفطار

ارتفاع مستويات السكر في الدم: يحتوي الكاتشب التجاري على كميات كبيرة من السكر، مما يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستويات السكر في الدم، خاصة عند تناوله على معدة فارغة، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

زيادة ضغط الدم: نسبة الصوديوم العالية في الكاتشب تساهم في ارتفاع ضغط الدم، مما يشكل خطرًا على صحة القلب والأوعية الدموية.

مشاكل في الجهاز الهضمي: حموضة الطماطم والمواد الحافظة قد تسبب حرقة المعدة وارتجاع المريء، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية أو مشاكل في الجهاز الهضمي.

زيادة الوزن: السعرات الحرارية العالية في الكاتشب، خاصة عند تناوله مع الأطعمة المقلية، تساهم في زيادة الوزن وتراكم الدهون.

اضرار المواد الحافظة والملونات الصناعية: يحتوي الكاتشب التجاري على مواد حافظة وألوان صناعية قد تسبب الحساسية أو مشاكل صحية أخرى لبعض الأشخاص.

بدائل صحية للكاتشب

ينصح الأطباء بتحضير الكاتشب المنزلي بمكونات طبيعية للتحكم في نسبة السكر والصوديوم، فيمكن استخدام الطماطم الطازجة أو المعلبة المقشرة، خل التفاح الطبيعي، القليل من العسل أو السكر البني، والتوابل الطبيعية مثل الثوم والبصل والفلفل.

ويمكن إضافة مكونات أخرى مثل الفلفل الحار أو الأعشاب الطازجة لإضافة نكهة مميزة، ومن المهم تناول الكاتشب باعتدال، خاصة في وجبة الإفطار، وتجنب الإفراط في استخدامه.

ينصح بقراءة الملصق الغذائي للكاتشب التجاري للتحقق من نسبة السكر والصوديوم، واختيار أنواع الكاتشب التي تحتوي على نسبة أقل من السكر والصوديوم.

واستخدام بدائل صحية مثل صلصة الطماطم المنزلية أو الصلصات الحارة الطبيعية، هذا بالإضافة إلى التقليل من تناول الأطعمة المقلية التي يتم تناول الكاتشب معها.

مكونات عمل الكاتشب الصحي بالمنزل

كيلو طماطم

كوب سكر

كوب خل أبيض

2 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة ثوم بودرة

1 ملعقة صغيرة بصل بودرة

3 ملعقة كبيرة نشا + ربع كوب ماء

طريقة عمل الكاتشب البيتي

1. اغسلي الطماطم جيدًا وقطّعيها إلى قطع صغيرة.

2. ضعي الطماطم في قدر على النار واتركيها تغلي حتى تصبح طرية.

3. مرّري الطماطم المسلوقة في الخلاط الكهربائي حتى تصبح ناعمة.

4. أعدّي الطماطم المهروسة إلى القدر وأضيفي إليها السكر والخل والملح والفلفل الأسود والثوم البودرة والبصل البودرة.

5. قلّبي المكونات جيدًا، واتركيها على نار هادئة لمدة 15 دقيقة.

6. في وعاء صغير، ذوّبي النشا في ربع كوب ماء.

7. أضيفي خليط النشا إلى قدر الكاتشب وقلّبي جيدًا حتى يصبح الخليط كثيفًا.

8. ارفعي القدر عن النار واتركي الكاتشب ليبرد.

9. صبّي الكاتشب في زجاجة نظيفة ومعقمة.

10. احتفظي بالكاتشب في الثلاجة واستخدميه خلال أسبوعين.

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