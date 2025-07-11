الجمعة 11 يوليو 2025
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حوادث

ضبط 4 أشخاص غسلوا 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات

ضبط 4 أشخاص غسلوا
ضبط 4 أشخاص غسلوا 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أربعة أشخاص، أحدهم له معلومات جنائية، لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.

 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات

وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، بهدف إضفاء الصفة القانونية عليها وادعاء مشروعيتها.

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وقدرت قيمة تلك الممتلكات والأصول بحوالي 50 مليون جنيه مصري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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