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حوادث

ضبط عنصرين جنائيين بالسويس بحوزتهما أسلحة نارية وبيضاء وألعاب نارية

ضبط عنصرين جنائيين
ضبط عنصرين جنائيين بالسويس بحوزتهما أسلحة نارية وبيضاء وألعا

 

 تمكن قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من ضبط عنصرين جنائيين بمنطقة فيصل بمحافظة السويس، لقيامهما بالاتجار في الأسلحة النارية والبيضاء والألعاب النارية.

وأفادت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية أن المتهمين اتخذوا من نطاق دائرة قسم شرطة فيصل مسرحًا لنشاطهم الإجرامي، حيث كانوا يقومون بترويج أسلحة نارية وبيضاء وألعاب نارية محظورة التداول، بالإضافة إلى مواد مخدرة.

 أسلحة نارية وبيضاء وألعاب نارية 

 

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين وبحوزتهما 3 قطع أسلحة نارية (بندقية خرطوش – 2 فرد خرطوش) ,10 قطع من الأسلحة البيضاء ,كمية من الألعاب النارية الخطرة ,كمية من مخدر الحشيش.

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وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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