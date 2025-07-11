ضبط عنصرين جنائيين بالسويس بحوزتهما أسلحة نارية وبيضاء وألعاب نارية

تمكن قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من ضبط عنصرين جنائيين بمنطقة فيصل بمحافظة السويس، لقيامهما بالاتجار في الأسلحة النارية والبيضاء والألعاب النارية.

وأفادت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية أن المتهمين اتخذوا من نطاق دائرة قسم شرطة فيصل مسرحًا لنشاطهم الإجرامي، حيث كانوا يقومون بترويج أسلحة نارية وبيضاء وألعاب نارية محظورة التداول، بالإضافة إلى مواد مخدرة.

أسلحة نارية وبيضاء وألعاب نارية

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين وبحوزتهما 3 قطع أسلحة نارية (بندقية خرطوش – 2 فرد خرطوش) ,10 قطع من الأسلحة البيضاء ,كمية من الألعاب النارية الخطرة ,كمية من مخدر الحشيش.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.